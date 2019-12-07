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У Польщі українці «світить» тюрма, бо вона пиячила і не доглядала за дитиною

У Польщі українці «світить» тюрма, бо вона пиячила і не доглядала за дитиною
Громадянка України вживала алкоголь і не опікувалась своєю дитиною. Тепер вона може потрапити у в'язницю.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetakrakowska.pl, у місті Хшанув (Малопольське воєводство) 29-річна українка влаштувала пиятику у квартирі, в якій проживала разом з 2-річною дитиною.

Поки матір вживала алкоголь, її син, залишившись без нагляду, розбив голову, вдарившись об кімнатну батарею. Жінка сама викликала “швидку”, а пізніше до помешкання приїхала й поліція.

Спочатку на сходах у під'їзді вони помітили вщент п'яного чоловіка, якого забрали до витверезника. Сама українка також була в стані алкогольного сп'яніння. В її крові виявили 1,8 проміле алкоголю. Жінку затримали, а постраждалу дворічну дитину медики забрали до лікарні.

Коли українка протверезіла, їй пред'явили звинувачення в створенні умов, які спричинили небезпеку для життя дитини або серйозної шкоди її здоров’ю. За це загрожує до 5 років в'язниці. Жінка визнала провину. Далі – слово за судом.

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Теги: пиятика, дитина, жінка, Польща
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