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У яких районах Волині виявили найбільше екопорушників у січні

У яких районах Волині виявили найбільше екопорушників у січні
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом січня оштрафували 83 волинян за порушення природоохоронного законодавства на суму 19 тисяч 414 гривень.

Про це повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.

У Луцькому районі до відповідальності притягнули 15 осіб.

7 людей з Локачинського району заплатять штрафи, п'ять з них за порушення правил рибальства.

У Ківерцівському районі виявили 6 порушників.

На Іваничівщині 4 громадян сплатять штрафи за екопорушення.

У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 7 людей за порушення природоохоронного законодавства.

Четверо чоловіків з Любешівського району порушили правила полювання.

В Камінь-Каширському районі виявили 6 екопорушників.

Шестеро рожищан заплатять штрафи за екологічні порушення.

На Турійщині виявили 7 порушників, у Ратнівському районі -1, в Шацькому - 2.

Фото - ілюстративне

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Теги: держекоінспекція, рейди, екопорушники, Волинь
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