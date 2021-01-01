У яких районах Волині виявили найбільше екопорушників у січні
Сьогодні, 19:32
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом січня оштрафували 83 волинян за порушення природоохоронного законодавства на суму 19 тисяч 414 гривень.
Про це повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.
У Луцькому районі до відповідальності притягнули 15 осіб.
7 людей з Локачинського району заплатять штрафи, п'ять з них за порушення правил рибальства.
У Ківерцівському районі виявили 6 порушників.
На Іваничівщині 4 громадян сплатять штрафи за екопорушення.
У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 7 людей за порушення природоохоронного законодавства.
Четверо чоловіків з Любешівського району порушили правила полювання.
В Камінь-Каширському районі виявили 6 екопорушників.
Шестеро рожищан заплатять штрафи за екологічні порушення.
На Турійщині виявили 7 порушників, у Ратнівському районі -1, в Шацькому - 2.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.
У Луцькому районі до відповідальності притягнули 15 осіб.
7 людей з Локачинського району заплатять штрафи, п'ять з них за порушення правил рибальства.
У Ківерцівському районі виявили 6 порушників.
На Іваничівщині 4 громадян сплатять штрафи за екопорушення.
У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 7 людей за порушення природоохоронного законодавства.
Четверо чоловіків з Любешівського району порушили правила полювання.
В Камінь-Каширському районі виявили 6 екопорушників.
Шестеро рожищан заплатять штрафи за екологічні порушення.
На Турійщині виявили 7 порушників, у Ратнівському районі -1, в Шацькому - 2.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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