У яких районах Волині виявили найбільше екопорушників у січні

Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом січня оштрафували 83 волинян за порушення природоохоронного законодавства на суму 19 тисяч 414 гривень.Про це повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.У Луцькому районі до відповідальності притягнули 15 осіб.7 людей з Локачинського району заплатять штрафи, п'ять з них за порушення правил рибальства.У Ківерцівському районі виявили 6 порушників.На Іваничівщині 4 громадян сплатять штрафи за екопорушення.У Маневицькому районі інспектори склали протоколи на 7 людей за порушення природоохоронного законодавства.Четверо чоловіків з Любешівського району порушили правила полювання.В Камінь-Каширському районі виявили 6 екопорушників.Шестеро рожищан заплатять штрафи за екологічні порушення.На Турійщині виявили 7 порушників, у Ратнівському районі -1, в Шацькому - 2.