На деяких автошляхах Волині зняли обмеження для руху вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:13
Зняли обмеження в русі для великовагових і великогабаритних транспортних засобів територіальними автошляхами Волині.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Обмеження зняли з таких автошляхів області:
Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;
Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).
Наразі діє заборона руху всіх видів транспорту автодорогою Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Обмеження зняли з таких автошляхів області:
Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;
Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).
Наразі діє заборона руху всіх видів транспорту автодорогою Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.
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Коментарі 1
Шановні лучани і волиняни! Підпишіть розумну петицію від 3 лютого "Щодо незадовільного руху транспорту у місті та потреби негайного вирішення ситуації, що склалася через вкрай непрофесійну діяльність керівника Управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради".
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