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На деяких автошляхах Волині зняли обмеження для руху вантажівок. ПЕРЕЛІК

На деяких автошляхах Волині зняли обмеження для руху вантажівок. ПЕРЕЛІК
Зняли обмеження в русі для великовагових і великогабаритних транспортних засобів територіальними автошляхами Волині.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Обмеження зняли з таких автошляхів області:

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;

Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).

Наразі діє заборона руху всіх видів транспорту автодорогою Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.

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Теги: вантажівка, Волинь, зняття обмежень руху
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Коментарі 1
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Шановні лучани і волиняни! Підпишіть розумну петицію від 3 лютого "Щодо незадовільного руху транспорту у місті та потреби негайного вирішення ситуації, що склалася через вкрай непрофесійну діяльність керівника Управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради".
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