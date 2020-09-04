На деяких автошляхах Волині зняли обмеження для руху вантажівок. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Обмеження зняли з таких автошляхів області:



Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;



Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;



Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).



Наразі діє заборона руху всіх видів транспорту автодорогою Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зняли обмеження в русі для великовагових і великогабаритних транспортних засобів територіальними автошляхами Волині.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Обмеження зняли з таких автошляхів області:Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).Наразі діє заборона руху всіх видів транспорту автодорогою/М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.

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