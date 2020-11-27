МОЗ запропонує новий «світлофорний» поділ України на зони карантину





Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", - пише



Згідно з новою моделлю карантину, в Україні регіони поділять на три або чотири зони, де ситуація з коронавірусом найгірша і потребує додаткових обмежень.



"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого. Вони (регіони. - Ред.) будуть розділені на кілька зон - три або чотири, і будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати одразу додаткові заходи. Ключовою річчю в новому адаптивному карантині, який ми хочемо впровадити, буде здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", - сказав він.



За словами Ляшка, нове зонування насамперед буде стосуватися не карантинних обмежень, які вводяться на тих чи інших територіях, а інформування місцевої влади про те, що ситуація з коронавірусом критична і є ризик розвитку епідемії в регіоні.



"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони будуть стосуватися не карантинних обмежень, вони будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційний ризик, що система охорони здоров'я може не справитися", - додав Ляшко.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні подовжать карантин до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.



Раніше Кабінет міністрів допустив можливість повернення в Україні моделі поділу на зони карантину. Епідеміологічна ситуація нібито дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки: зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адаптивний карантин знову введуть в Україні в другій половині або наприкінці лютого. Планують запровадити три або чотири карантинних зони.Про це заявив головний санітарний лікарна форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", - пише ТСН. Згідно з новою моделлю карантину, в Україні регіони поділять на три або чотири зони, де ситуація з коронавірусом найгірша і потребує додаткових обмежень."Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого. Вони (регіони. - Ред.) будуть розділені на кілька зон - три або чотири, і будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати одразу додаткові заходи. Ключовою річчю в новому адаптивному карантині, який ми хочемо впровадити, буде здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", - сказав він.За словами Ляшка, нове зонування насамперед буде стосуватися не карантинних обмежень, які вводяться на тих чи інших територіях, а інформування місцевої влади про те, що ситуація з коронавірусом критична і є ризик розвитку епідемії в регіоні."Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони будуть стосуватися не карантинних обмежень, вони будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційний ризик, що система охорони здоров'я може не справитися", - додав Ляшко.Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні подовжать карантин до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.Раніше Кабінет міністрів допустив можливість повернення в Україні моделі поділу на зони карантину. Епідеміологічна ситуація нібито дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки: зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.

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