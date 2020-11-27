МОЗ запропонує новий «світлофорний» поділ України на зони карантину
Сьогодні, 17:32
Адаптивний карантин знову введуть в Україні в другій половині або наприкінці лютого. Планують запровадити три або чотири карантинних зони.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", - пише ТСН.
Згідно з новою моделлю карантину, в Україні регіони поділять на три або чотири зони, де ситуація з коронавірусом найгірша і потребує додаткових обмежень.
"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого. Вони (регіони. - Ред.) будуть розділені на кілька зон - три або чотири, і будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати одразу додаткові заходи. Ключовою річчю в новому адаптивному карантині, який ми хочемо впровадити, буде здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", - сказав він.
За словами Ляшка, нове зонування насамперед буде стосуватися не карантинних обмежень, які вводяться на тих чи інших територіях, а інформування місцевої влади про те, що ситуація з коронавірусом критична і є ризик розвитку епідемії в регіоні.
"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони будуть стосуватися не карантинних обмежень, вони будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційний ризик, що система охорони здоров'я може не справитися", - додав Ляшко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні подовжать карантин до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.
Раніше Кабінет міністрів допустив можливість повернення в Україні моделі поділу на зони карантину. Епідеміологічна ситуація нібито дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки: зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", - пише ТСН.
Згідно з новою моделлю карантину, в Україні регіони поділять на три або чотири зони, де ситуація з коронавірусом найгірша і потребує додаткових обмежень.
"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого. Вони (регіони. - Ред.) будуть розділені на кілька зон - три або чотири, і будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати одразу додаткові заходи. Ключовою річчю в новому адаптивному карантині, який ми хочемо впровадити, буде здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", - сказав він.
За словами Ляшка, нове зонування насамперед буде стосуватися не карантинних обмежень, які вводяться на тих чи інших територіях, а інформування місцевої влади про те, що ситуація з коронавірусом критична і є ризик розвитку епідемії в регіоні.
"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони будуть стосуватися не карантинних обмежень, вони будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційний ризик, що система охорони здоров'я може не справитися", - додав Ляшко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні подовжать карантин до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.
Раніше Кабінет міністрів допустив можливість повернення в Україні моделі поділу на зони карантину. Епідеміологічна ситуація нібито дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки: зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині злодій напав на пенсіонерку та пограбував її
Сьогодні, 18:00
У Володимирі легковик в’їхав в бус. ФОТО
Сьогодні, 17:52
МОЗ запропонує новий «світлофорний» поділ України на зони карантину
Сьогодні, 17:32