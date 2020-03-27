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Ночує на лавці: у Луцьку в пункті обігріву місяць живе чоловік без документів. ВІДЕО

Ночує на лавці: у Луцьку в пункті обігріву місяць живе чоловік без документів. ВІДЕО
В пункті обігріву, який діє при Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування, живе літній чоловік.

Про це розповіла Суспільному директорка терцентру Галина Шатецька.

В закладі кажуть: Юрію Грязнову — 68. До них він прийшов місяць тому.

Суспільному пенсіонер розповів, що до Луцька приїхав автобусом з Переспи, спершу жив на вокзалі. "Там 150 гривень в день платити треба було. Це дорого. Мені підказали люди, щоб я пішов сюди, бо тут мені допоможуть", - каже пенсіонер.

Чоловік має проблеми зі здоров'ям та важко пересувається. З його слів, дітей чи інших родичів у нього немає, як і документів. Пояснити, де жив до того, пенсіонер не може.

В терцентрі чоловіка переодягнули. Ночує пенсіонер на лавці. В закладі, каже, йому подобається: "В душ сюди щодня ходжу, тут тепло. На ніч мені дали ковдру".

Соціальні працівники допомагають чоловіку відновити документи. Нині вони на розгляді у департаменті соцзахисту облдержадміністрації.

Зі слів директорки Луцького територіального центру Галини Шатецької, з початку року до них звернулося 11 людей без постійного місця проживання. Двоє з них звернулися у заклад напередодні, коли температура у Луцьку була більш як 10 градусів морозу.

З Юрієм Грязновим Суспільне познайомилося під час огляду пунктів обігріву у Луцьку та області. Також кореспонденти побували у Лищенській амбулаторії, де теж відкрити пункт обігріву.

Мобільні пункти обігріву станом на 9 лютого на Волині не розгортали, - розповів речник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.



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Теги: Луцьк, терцентр, пункт допомоги
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