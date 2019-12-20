Що має бути на першому поверсі багатоповерхівки: думка мешканців ЖК «Парковий квартал». ІНФОГРАФІКА*





Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? ЖК “Парковий квартал”, що в Ковелі. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля.



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КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ У “ПАРКОВОМУ КВАРТАЛІ”



У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини й офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 15 500 грн/м2.



до 20 000 грн/м2. Також протягом лютого - остання можливість скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:



- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.





Планування комерційних приміщень









Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



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