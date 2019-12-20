Що має бути на першому поверсі багатоповерхівки: думка мешканців ЖК «Парковий квартал». ІНФОГРАФІКА*
Сьогодні, 08:00
Закордонна практика, коли в цокольному приміщенні багатоповерхівок облаштовують магазини та офіси, тепер поширена і в Україні. Мешканцям зручно, коли в будинку є соціальна інфраструктура. Адже тоді вони можуть по дорозі додому зайти за продуктами, швидко вискочити в аптеку за ліками чи не витрачати зайвий час на дорогу до спортзалу чи перукарні. Є свої “плюси” і для бізнесу. Усі жильці та їхні гості - це готова клієнтська база, яку не потрібно напрацьовувати роками.
Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія “Інвестор” провела опитування серед мешканців ЖК “Парковий квартал”, що в Ковелі. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля.
КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ У “ПАРКОВОМУ КВАРТАЛІ”
У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини й офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 15 500 грн/м2.
Зверніть увагу! Із березня у ЖК “Парковий квартал” - ціни на житло та комерційні приміщення зростуть до 20 000 грн/м2. Також протягом лютого - остання можливість скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Планування комерційних приміщень
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Добрі сусіди Інвестора
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Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія “Інвестор” провела опитування серед мешканців ЖК “Парковий квартал”, що в Ковелі. В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля.
КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ У “ПАРКОВОМУ КВАРТАЛІ”
У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини й офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 15 500 грн/м2.
Зверніть увагу! Із березня у ЖК “Парковий квартал” - ціни на житло та комерційні приміщення зростуть до 20 000 грн/м2. Також протягом лютого - остання можливість скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Планування комерційних приміщень
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Добрі сусіди Інвестора
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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