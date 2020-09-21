На Волині хочуть з аукціону продати занедбану будівлю торгового центру





Про це йшлося 9-го лютого під час брифінгу міського голови Володимира-Волинського Ігоря Пальонки, пише



Як він зазначив, до рішення виставити торговий центр на аукціон прийшли після зустрічі профільного заступника, депутатів, підприємців та представників супермаркету, що знаходиться на першому поверсі ТЦ.



“Приміщення знаходиться в занедбаному стані. Необхідна заміна системи опалення, електропостачання, санвузла та вентиляції, а це потребує багато коштів”, – сказав мер. Їх міська влада не готова виділити.



Остаточне рішення, чи виставляти приміщення на аукціон, прийматимуть депутати.



Зазначимо, що у 90-х роках продали перший поверх і сходовий майданчик торгового центру. Відтак, мова йде про підготовку до продажу другого і третього поверху.



Питання про продаж частини ТЦ вже виносили на розгляд сесії у липні 2020-го року. Тоді пропонували початкову ціну у розмірі 15 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торговий центр "Роксолана", що у Володимирі-Волинському планують пустити з-під молотка. Будівля знаходиться в занедбаному стані, потребують капітального ремонту системи опалення, електропостачання та вентиляції, окрім того, приміщення довгий час "не бачило" косметичного ремонту. Якщо проводити реконструкцію ТЦ, то на це піде багато коштів міського бюджету, адже приміщення знаходиться в комунальній власності.Про це йшлося 9-го лютого під час брифінгу міського голови Володимира-Волинського, пише БУГ Як він зазначив, до рішення виставити торговий центр на аукціон прийшли після зустрічі профільного заступника, депутатів, підприємців та представників супермаркету, що знаходиться на першому поверсі ТЦ.“Приміщення знаходиться в занедбаному стані. Необхідна заміна системи опалення, електропостачання, санвузла та вентиляції, а це потребує багато коштів”, – сказав мер. Їх міська влада не готова виділити.Остаточне рішення, чи виставляти приміщення на аукціон, прийматимуть депутати.Зазначимо, що у 90-х роках продали перший поверх і сходовий майданчик торгового центру. Відтак, мова йде про підготовку до продажу другого і третього поверху.Питання про продаж частини ТЦ вже виносили на розгляд сесії у липні 2020-го року. Тоді пропонували початкову ціну у розмірі 15 мільйонів гривень.

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