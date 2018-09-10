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Дві волинські шахти, яким за борги відключали світло, сьогодні відновили роботу

Дві волинські шахти, яким за борги відключали світло, сьогодні відновили роботу
9-го лютого шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля» відновили свою роботу.

Про це повідомив генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський. Пише БУГ.

Нагадаємо, шахтам №9 «Нововолинська» та «Бужанська» через борги відключили світло.

Наразі шахти працюють в режимі обмеженого електропостачання, до роботи повернулися гірники.

Керівництво підприємства шукає нового постачальника для заключення договору.

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Теги: шахта, борг, електроенергія
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