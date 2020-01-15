Волинські патрульні дали водіям практичні поради, як керувати під час ожеледиці





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Найперше, що потрібно зробити — це перевірити загальний стан машини, фар та склоочисників.



"Беззаперечно, керманичам необхідно уважно дивитися на дорогу перед світлофором, перехрестям, пішохідним переходом, а також на ділянки біля зупинок громадського транспорту, адже там майже завжди слизько через те, що там постійно гальмують машини та ходять люди.



Тому, під'їжджаючи до цих ділянок, зменшуйте швидкість завчасно.



Щоб впоратися із занесенням, необхідно здійснити переривчасте гальмування, причому натискати на педаль потрібно швидко і сильно кілька разів поспіль.



Не можна довго тримати педаль гальма натиснутою, інакше станеться блокування коліс. Є ще один варіант гальмування під час занесення — ступінчастий. Він відрізняється від першого способу наступним: гальмо не відпускається, однак натиснення робиться дозовано.



Основні практичні поради водіям щодо керування під час ожеледиці:



- не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не змінили гуму на зимову;

- не забувайте зменшувати швидкість та пригальмовувати на відповідних ділянках дороги;

- важливо тримати дистанцію між автомобілями. Не варто їхати один за одним, адже ви не можете бути впевнені у авто, яке їде перед вами;

- в ожеледицю не робіть жодних різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень. Будь-який маневр може привести до занесення;

- якщо ви їздите на "механіці", то гальмувати потрібно двигуном. Для цього тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення не вимикається. Потім вичавлюємо зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення;

- під час виконання маневру кермо потрібно повертати не сильно, тобто на малий кут. Робиться це без різких рухів, якомога плавніше. В іншому разі ви можете втратити контроль над машиною, водночас не змінюючи напрямку руху", - наголошують патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки Волинь та інші регіони України накрила негода, патрульна поліція області нагадує, як водіям безпечно кермувати транспортом за таких умов.Про це інформують на facebook-сторінці патрульної поліції Волині.Найперше, що потрібно зробити — це перевірити загальний стан машини, фар та склоочисників."Беззаперечно, керманичам необхідно уважно дивитися на дорогу перед світлофором, перехрестям, пішохідним переходом, а також на ділянки біля зупинок громадського транспорту, адже там майже завжди слизько через те, що там постійно гальмують машини та ходять люди.Тому, під'їжджаючи до цих ділянок, зменшуйте швидкість завчасно., необхідно здійснити переривчасте гальмування, причому натискати на педаль потрібно швидко і сильно кілька разів поспіль.Не можна довго тримати педаль гальма натиснутою, інакше станеться блокування коліс. Є ще один варіант гальмування під час занесення — ступінчастий. Він відрізняється від першого способу наступним: гальмо не відпускається, однак натиснення робиться дозовано.Основні практичні поради водіям щодо керування під час ожеледиці:- не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не змінили гуму на зимову;- не забувайте зменшувати швидкість та пригальмовувати на відповідних ділянках дороги;- важливо тримати дистанцію між автомобілями. Не варто їхати один за одним, адже ви не можете бути впевнені у авто, яке їде перед вами;- в ожеледицю не робіть жодних різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень. Будь-який маневр може привести до занесення;- якщо ви їздите на "механіці", то гальмувати потрібно двигуном. Для цього тиск на педаль гальма знижуємо, але зчеплення не вимикається. Потім вичавлюємо зчеплення, перемикаємося на знижену передачу і знову включаємо зчеплення;- під час виконання маневру кермо потрібно повертати не сильно, тобто на малий кут. Робиться це без різких рухів, якомога плавніше. В іншому разі ви можете втратити контроль над машиною, водночас не змінюючи напрямку руху", - наголошують патрульні.

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