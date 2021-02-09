На Львівщині чоловік запряг коня у сани, щоб почистити тротуари від снігу. ВІДЕО





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Як з’ясувалося, герой відео працює у комунальному підприємсті міста Броди.



На відео помітно, як чоловік вправно керує конем, а позаду їх наздоганяють вуличні собаки.



Чимало мешканців міста після побаченого пропонують владі виписати винахідливому комунальнику премію, а коневі купити мішок вівса.



– Треба подякувати чоловіку! Молодець, вартий премії! Підтримуємо! – схвально оцінили ідею у соцмережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бродах Львівської області люди зняли відео, де чоловік відгортає снігові замети, запрягши коня у санки.Повідомляють Факти Як з’ясувалося, герой відео працює у комунальному підприємсті міста Броди.На відео помітно, як чоловік вправно керує конем, а позаду їх наздоганяють вуличні собаки.Чимало мешканців міста після побаченого пропонують владі виписати винахідливому комунальнику премію, а коневі купити мішок вівса.– Треба подякувати чоловіку! Молодець, вартий премії! Підтримуємо! – схвально оцінили ідею у соцмережах.

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