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На Львівщині чоловік запряг коня у сани, щоб почистити тротуари від снігу. ВІДЕО

На Львівщині чоловік запряг коня у сани, щоб почистити тротуари від снігу. ВІДЕО
У Бродах Львівської області люди зняли відео, де чоловік відгортає снігові замети, запрягши коня у санки.

Повідомляють Факти.

Як з’ясувалося, герой відео працює у комунальному підприємсті міста Броди.

На відео помітно, як чоловік вправно керує конем, а позаду їх наздоганяють вуличні собаки.

Чимало мешканців міста після побаченого пропонують владі виписати винахідливому комунальнику премію, а коневі купити мішок вівса.

– Треба подякувати чоловіку! Молодець, вартий премії! Підтримуємо! – схвально оцінили ідею у соцмережах.


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Теги: кінь, сани, Броди, сніг
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