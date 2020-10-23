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Пожежі на Луганщині гасили лише на папері: трьом працівникам ДСНС оголосили про підозру

Пожежі на Луганщині гасили лише на папері: трьом працівникам ДСНС оголосили про підозру
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом співробітникам ДСНС щодо пожеж у Луганській області, які спалахнули у липні. У заяві ДБР йдеться, що пожежі “гасили лише на папері”.

Про це повідомляють Факти.

За даними слідства, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій не виїжджали на виклики. Натомість посадовці підробляли необхідну документацію щодо осіб та техніки, які нібито залучали до ліквідації вогню.

За скоєний злочин фігурантам справи загрожує обмеження волі до трьох років або штраф (від 34 до 68 тис. грн).

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Теги: пожежі, Луганщина, ДБР, ДСНС
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