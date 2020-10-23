Пожежі на Луганщині гасили лише на папері: трьом працівникам ДСНС оголосили про підозру





Про це повідомляють



За даними слідства, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій не виїжджали на виклики. Натомість посадовці підробляли необхідну документацію щодо осіб та техніки, які нібито залучали до ліквідації вогню.



За скоєний злочин фігурантам справи загрожує обмеження волі до трьох років або штраф (від 34 до 68 тис. грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом співробітникам ДСНС щодо пожеж у Луганській області, які спалахнули у липні. У заяві ДБР йдеться, що пожежі “гасили лише на папері”.Про це повідомляють Факти За даними слідства, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій не виїжджали на виклики. Натомість посадовці підробляли необхідну документацію щодо осіб та техніки, які нібито залучали до ліквідації вогню.За скоєний злочин фігурантам справи загрожує обмеження волі до трьох років або штраф (від 34 до 68 тис. грн).

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