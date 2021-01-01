Луцьк та Рівне – серед міст із найменшою площею зелених насаджень
Сьогодні, 06:25
Луцьк сьогодні перебуває серед міст з найменшою площею зелених насаджень.
Про це під час засідання робочої групи заявила начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак, повідомляє Волинь UA.
"Зараз площа зелених насаджень у Луцьку становить 135 гектарів. У найближчій перспективі вона зросте за рахунок формування нових скверів ще на 100 гектарів. Але Луцьк разом з Рівним входить до міст з найменшою площею зелених насаджень", - зазначила чиновниця.
Також на засіданні групи відзначили, що існують дерева, які не підлягають обрізці взагалі. Це, до прикладу, катальпи, берези і клени.
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Про це під час засідання робочої групи заявила начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак, повідомляє Волинь UA.
"Зараз площа зелених насаджень у Луцьку становить 135 гектарів. У найближчій перспективі вона зросте за рахунок формування нових скверів ще на 100 гектарів. Але Луцьк разом з Рівним входить до міст з найменшою площею зелених насаджень", - зазначила чиновниця.
Також на засіданні групи відзначили, що існують дерева, які не підлягають обрізці взагалі. Це, до прикладу, катальпи, берези і клени.
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