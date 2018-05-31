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На Волині візьмуться за ремонт ділянки дороги Рівне – Берестечко – Перемишляни

На Волині візьмуться за ремонт ділянки дороги Рівне – Берестечко – Перемишляни
Цього року заплановано розпочати поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни.

Тендер на послуги з розробки проєктної документації на ремонт Служба автомобільних доріг у Волинській області вже оголосила. Пишуть Волинські новини.

Пропозиції прийматимуться до 17 лютого. На цей день також запланований аукціон.

Очікувана вартість послуг становить 180 тисяч гривень.

Ідеться про розробку документації на поточний середній ремонт дороги Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни, протяжністю 4,19 кілометра, на відрізку між 86,386 і 90,576 кілометрами, що у Волинській області.

Орієнтовна розрахункова вартість ремонту автошляху становитиме 43,995 мільйона гривень.

Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема інженера-проєктувальника автомобільних доріг, інженера-проєктувальника із забезпечення механічного опору та стійкості, інженера-проєктувальника з кошторисної документації, інженера-геодезиста.

Проєктна документація має бути готова до 31 березня 2021 року. Після цього стане можливим оголошення відкритих торгів на самі роботи.

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Теги: Дорога, Берестечко, ремонт
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