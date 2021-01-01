Кабмін дозволив проводити масові заходи під час карантину





Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну про карантин від 5 лютого 2021 року. Повідомляє



У документі зазначається, що розміщення людей здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду.



Згідно з правилами помаранчевої зони карантину, раніше проведення масових заходів дозволялося за умови присутності не більше 20 людей.



Міністерство охорони здоров’я найближчим часом запропонує нову модель адаптивного карантину, який набуде чинності з середини або кінця лютого.



Знову буде зонування за рівнем епідеміологічної небезпеки. Ключовим елементом нового карантину стане здатність системи охорони здоров’я надавати необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд дозволив проводити культурні, наукові, освітні та професійні масові заходи з наповненістю залів понад 50% місць або з розрахунку одна людина на 5 кв. м.Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну про карантин від 5 лютого 2021 року. Повідомляє Урядовий портал У документі зазначається, що розміщення людей здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду.Згідно з правилами помаранчевої зони карантину, раніше проведення масових заходів дозволялося за умови присутності не більше 20 людей.Міністерство охорони здоров’я найближчим часом запропонує нову модель адаптивного карантину, який набуде чинності з середини або кінця лютого.Знову буде зонування за рівнем епідеміологічної небезпеки. Ключовим елементом нового карантину стане здатність системи охорони здоров’я надавати необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує.

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