Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду
Сьогодні, 05:32
Національний поштовий оператор "Укрпошта" попереджає про затримки у графіку руху поштових автівок через складні погодні умови в Одеській, Черкаській, Рівненській, Полтавській та Житомирській областях.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський передає Укрінформ.
"На жаль, по деяких напрямках є затримки у графіку руху наших автівок. Сьогодні на ранок складна ситуація в Одеській, Черкаській, Рівненській, Полтавській та Житомирській областях", - зазначив він.
За словами Смілянського, Укрпошта інформуватиме про ситуацію з доставкою відправлень.
За даними Українського гідрометцентру, у більшості областей України 10 лютого очікується сніг, ожеледиця
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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський передає Укрінформ.
"На жаль, по деяких напрямках є затримки у графіку руху наших автівок. Сьогодні на ранок складна ситуація в Одеській, Черкаській, Рівненській, Полтавській та Житомирській областях", - зазначив він.
За словами Смілянського, Укрпошта інформуватиме про ситуацію з доставкою відправлень.
За даними Українського гідрометцентру, у більшості областей України 10 лютого очікується сніг, ожеледиця
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