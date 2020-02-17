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Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду

Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду
Національний поштовий оператор "Укрпошта" попереджає про затримки у графіку руху поштових автівок через складні погодні умови в Одеській, Черкаській, Рівненській, Полтавській та Житомирській областях.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський передає Укрінформ.

"На жаль, по деяких напрямках є затримки у графіку руху наших автівок. Сьогодні на ранок складна ситуація в Одеській, Черкаській, Рівненській, Полтавській та Житомирській областях", - зазначив він.

За словами Смілянського, Укрпошта інформуватиме про ситуацію з доставкою відправлень.

За даними Українського гідрометцентру, у більшості областей України 10 лютого очікується сніг, ожеледиця


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Теги: Укрпошта, негода, доставка
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