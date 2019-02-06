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У Києві пасажири штовхали автобус, що застряг у снігу. ВІДЕО

У Києві пасажири штовхали автобус, що застряг у снігу. ВІДЕО
На столичній Оболоні пасажирам довелося штовхати автобус, що став на засніженій дорозі.

Автобус №99 застряг поблизу зупинки громадського транспорту, повідомляє Укрінформ.

Через негоду в Києві задіяли спецтехніку поліції, зокрема бронетранспортери, які допомагали “визволяти” автомобілі зі снігового полону.





До слова, у Луцьку 9 лютого зі снігової пастки визволяли тролейбус.

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Теги: автобус, сніг, негода
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