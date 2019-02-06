У Києві пасажири штовхали автобус, що застряг у снігу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:20
На столичній Оболоні пасажирам довелося штовхати автобус, що став на засніженій дорозі.
Автобус №99 застряг поблизу зупинки громадського транспорту, повідомляє Укрінформ.
Через негоду в Києві задіяли спецтехніку поліції, зокрема бронетранспортери, які допомагали “визволяти” автомобілі зі снігового полону.
До слова, у Луцьку 9 лютого зі снігової пастки визволяли тролейбус.
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Автобус №99 застряг поблизу зупинки громадського транспорту, повідомляє Укрінформ.
Через негоду в Києві задіяли спецтехніку поліції, зокрема бронетранспортери, які допомагали “визволяти” автомобілі зі снігового полону.
До слова, у Луцьку 9 лютого зі снігової пастки визволяли тролейбус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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