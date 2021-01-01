Відомо, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:53
3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 046 осіб;
летальних випадків – 163;
одужало – 7 768 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 253 055 осіб;
одужало – 1 092 376 осіб;
летальних випадків – 23 934;
проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 297 випадків;
Вінницька область – 271 випадок;
Волинська область – 111 випадків;
Дніпропетровська область – 120 випадків;
Донецька область – 98 випадків;
Житомирська область – 61 випадок;
Закарпатська область – 238 випадків;
Запорізька область – 214 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 150 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 36 випадків;
Львівська область – 117 випадків;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 115 випадків;
Полтавська область – 132 випадки;
Рівненська область – 103 випадки;
Сумська область – 48 випадків;
Тернопільська область – 105 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 136 випадків;
Черкаська область – 108 випадків;
Чернівецька область – 191 випадок;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 046 осіб;
летальних випадків – 163;
одужало – 7 768 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 253 055 осіб;
одужало – 1 092 376 осіб;
летальних випадків – 23 934;
проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 297 випадків;
Вінницька область – 271 випадок;
Волинська область – 111 випадків;
Дніпропетровська область – 120 випадків;
Донецька область – 98 випадків;
Житомирська область – 61 випадок;
Закарпатська область – 238 випадків;
Запорізька область – 214 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 150 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 36 випадків;
Львівська область – 117 випадків;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 115 випадків;
Полтавська область – 132 випадки;
Рівненська область – 103 випадки;
Сумська область – 48 випадків;
Тернопільська область – 105 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 136 випадків;
Черкаська область – 108 випадків;
Чернівецька область – 191 випадок;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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