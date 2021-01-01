Відомо, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за останню добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 046 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 7 768 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 253 055 осіб;

одужало – 1 092 376 осіб;

летальних випадків – 23 934;

проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 046 осіб;летальних випадків – 163;одужало – 7 768 осіб;здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 253 055 осіб;одужало – 1 092 376 осіб;летальних випадків – 23 934;проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 297 випадків;Вінницька область – 271 випадок;Волинська область – 111 випадків;Дніпропетровська область – 120 випадків;Донецька область – 98 випадків;Житомирська область – 61 випадок;Закарпатська область – 238 випадків;Запорізька область – 214 випадків;Івано-Франківська область – 410 випадків;Київська область – 150 випадків;Кіровоградська область – 43 випадки;Луганська область – 36 випадків;Львівська область – 117 випадків;Миколаївська область – 37 випадків;Одеська область – 115 випадків;Полтавська область – 132 випадки;Рівненська область – 103 випадки;Сумська область – 48 випадків;Тернопільська область – 105 випадків;Харківська область – 188 випадків;Херсонська область – 50 випадків;Хмельницька область – 136 випадків;Черкаська область – 108 випадків;Чернівецька область – 191 випадок;Чернігівська область – 30 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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