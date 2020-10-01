У Нововолинську в заметі застрягла «швидка», яка приїхала на виклик
Сьогодні, 09:10
Увечері 9 лютого рятувальники 5-ї ДПРЧ здійснювали аварійно рятувальні роботи з буксирування автомобіля швидкої медичної допомоги у Нововолинську.
Про це повідомляє Нововолинський міський відділу Управління ДСНС у Волинській обалсті.
Повідомляють, що через несприятливі кліматичні умови автомобіль "швидкої", який приїхав на виклик, застряг у сніговому заметі . Особовий склад відділення діста автомобіль за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.
До аварійно-рятувальних робіт задіяли 1 одиницю техніки та 3 людини особового складу 5 ДПРЧ.
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Про це повідомляє Нововолинський міський відділу Управління ДСНС у Волинській обалсті.
Повідомляють, що через несприятливі кліматичні умови автомобіль "швидкої", який приїхав на виклик, застряг у сніговому заметі . Особовий склад відділення діста автомобіль за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.
До аварійно-рятувальних робіт задіяли 1 одиницю техніки та 3 людини особового складу 5 ДПРЧ.
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Сьогодні, 09:10