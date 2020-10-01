У Нововолинську в заметі застрягла «швидка», яка приїхала на виклик





Про це повідомляє Нововолинський міський відділу Управління ДСНС у Волинській обалсті.



Повідомляють, що через несприятливі кліматичні умови автомобіль "швидкої", який приїхав на виклик, застряг у сніговому заметі . Особовий склад відділення діста автомобіль за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.



До аварійно-рятувальних робіт задіяли 1 одиницю техніки та 3 людини особового складу 5 ДПРЧ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 9 лютого рятувальники 5-ї ДПРЧ здійснювали аварійно рятувальні роботи з буксирування автомобіля швидкої медичної допомоги у Нововолинську.Про це повідомляє Нововолинський міський відділу Управління ДСНС у Волинській обалсті.Повідомляють, що через несприятливі кліматичні умови автомобіль "швидкої", який приїхав на виклик, застряг у сніговому заметі . Особовий склад відділення діста автомобіль за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.До аварійно-рятувальних робіт задіяли 1 одиницю техніки та 3 людини особового складу 5 ДПРЧ.

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