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У Нововолинську в заметі застрягла «швидка», яка приїхала на виклик

У Нововолинську в заметі застрягла «швидка», яка приїхала на виклик
Увечері 9 лютого рятувальники 5-ї ДПРЧ здійснювали аварійно рятувальні роботи з буксирування автомобіля швидкої медичної допомоги у Нововолинську.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділу Управління ДСНС у Волинській обалсті.

Повідомляють, що через несприятливі кліматичні умови автомобіль "швидкої", який приїхав на виклик, застряг у сніговому заметі . Особовий склад відділення діста автомобіль за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.

До аварійно-рятувальних робіт задіяли 1 одиницю техніки та 3 людини особового складу 5 ДПРЧ.

У Нововолинську в заметі застрягла «швидка», яка приїхала на виклик
У Нововолинську в заметі застрягла «швидка», яка приїхала на виклик

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Теги: швидка, замет, Нововолинськ
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