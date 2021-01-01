Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 10 лютого





Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.80.



Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.

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