Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 10 лютого
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.75, а продаж – 27.88.
Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.80.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.
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Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.80.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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