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Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 10 лютого

Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 10 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.75, а продаж – 27.88.

Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.80.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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