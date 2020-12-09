На Волині пожежники рятували від вогню 2 будинки
Сьогодні, 09:26
За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували 5 пожеж, зокрема врятували від знищення 2 будинки.
Так, 9-го лютого о 10:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання дерев’яного житлового будинку на вулиці Дружби в селі Гуменці Любомльського району, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. На гасіння пожежі подали один спеціальний пожежний рятувальний ствол.
Пожежу ліквідували о 11:08. Вогонь знищив речі домашньго вжитку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу нагрівальної печі.
Того ж дня о 18:05 надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку на вулиці Вербова Іваничівського району села Литовеж. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи та локалізували пожежу о 19:10, через 20 хвилин приборкали. Вогонь знищив 3 дивани, 3 ліжка, речі домашнього вжитку, перекриття на площі 20 м2, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на площі 10 м2.
Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.
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Так, 9-го лютого о 10:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання дерев’яного житлового будинку на вулиці Дружби в селі Гуменці Любомльського району, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. На гасіння пожежі подали один спеціальний пожежний рятувальний ствол.
Пожежу ліквідували о 11:08. Вогонь знищив речі домашньго вжитку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу нагрівальної печі.
Того ж дня о 18:05 надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку на вулиці Вербова Іваничівського району села Литовеж. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи та локалізували пожежу о 19:10, через 20 хвилин приборкали. Вогонь знищив 3 дивани, 3 ліжка, речі домашнього вжитку, перекриття на площі 20 м2, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на площі 10 м2.
Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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