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На Волині пожежники рятували від вогню 2 будинки

На Волині пожежники рятували від вогню 2 будинки
За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували 5 пожеж, зокрема врятували від знищення 2 будинки.

Так, 9-го лютого о 10:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання дерев’яного житлового будинку на вулиці Дружби в селі Гуменці Любомльського району, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. На гасіння пожежі подали один спеціальний пожежний рятувальний ствол.

Пожежу ліквідували о 11:08. Вогонь знищив речі домашньго вжитку. Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу нагрівальної печі.

Того ж дня о 18:05 надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку на вулиці Вербова Іваничівського району села Литовеж. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. На гасіння подали 3 спеціальних водяних стволи та локалізували пожежу о 19:10, через 20 хвилин приборкали. Вогонь знищив 3 дивани, 3 ліжка, речі домашнього вжитку, перекриття на площі 20 м2, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на площі 10 м2.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.








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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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