На Волині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми. ФОТО
Сьогодні, 09:45
До рятувальників 10 лютого о 08:22 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дігтів Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який віз дітей до навчального закладу у селі Суходоли.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що шкільний автобус, в якому перебували 22 учнів 6-9 класів, вихователь та водій, потрапив у яму на дорозі й забуксував у сніговому заметі. Рятувальники відтягнули транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й автобус із дітьми продовжив рух за маршрутом. Діти вчасно дісталися до школи.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали один автомобіль, працювали 4 рятувальників.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що шкільний автобус, в якому перебували 22 учнів 6-9 класів, вихователь та водій, потрапив у яму на дорозі й забуксував у сніговому заметі. Рятувальники відтягнули транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й автобус із дітьми продовжив рух за маршрутом. Діти вчасно дісталися до школи.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали один автомобіль, працювали 4 рятувальників.
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