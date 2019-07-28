На Волині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми. ФОТО

До рятувальників 10 лютого о 08:22 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дігтів Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який віз дітей до навчального закладу у селі Суходоли.Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.З’ясувалося, що шкільний автобус, в якому перебували 22 учнів 6-9 класів, вихователь та водій, потрапив у яму на дорозі й забуксував у сніговому заметі. Рятувальники відтягнули транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й автобус із дітьми продовжив рух за маршрутом. Діти вчасно дісталися до школи.Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали один автомобіль, працювали 4 рятувальників.