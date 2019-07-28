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На Волині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми. ФОТО

На Волині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми. ФОТО
До рятувальників 10 лютого о 08:22 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дігтів Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який віз дітей до навчального закладу у селі Суходоли.

Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.

З’ясувалося, що шкільний автобус, в якому перебували 22 учнів 6-9 класів, вихователь та водій, потрапив у яму на дорозі й забуксував у сніговому заметі. Рятувальники відтягнули транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й автобус із дітьми продовжив рух за маршрутом. Діти вчасно дісталися до школи.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучали один автомобіль, працювали 4 рятувальників.

На Волині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми. ФОТО
На Волині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми. ФОТО

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Теги: автобус, сніговий замет, діти
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