У Луцьку викрили жінку, яка у власній квартирі продає сурогат. ФОТО
Сьогодні, 10:02
У Луцьку виявили "точку", де торгували сурогатним алкоголем.
Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Так, під час рейду інспектор департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власної квартири на проспекті Президента Грушевського,4.
На жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.
Матеріали адміністративної справи передали до суду, який визначить розмір штрафу.
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Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Так, під час рейду інспектор департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власної квартири на проспекті Президента Грушевського,4.
На жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.
Матеріали адміністративної справи передали до суду, який визначить розмір штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Взагалі то муніципальна варта поза законодавством.А жіночка просто не знає своїх прав.Цим має займатись дільничий(шериф).
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