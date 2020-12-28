У Луцьку викрили жінку, яка у власній квартирі продає сурогат. ФОТО

У Луцьку виявили "точку", де торгували сурогатним алкоголем.Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Так, під час рейду інспектор департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власної квартири на проспекті Президента Грушевського,4.На жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.Матеріали адміністративної справи передали до суду, який визначить розмір штрафу.