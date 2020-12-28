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У Луцьку викрили жінку, яка у власній квартирі продає сурогат. ФОТО

У Луцьку викрили жінку, яка у власній квартирі продає сурогат. ФОТО
У Луцьку виявили "точку", де торгували сурогатним алкоголем.

Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

Так, під час рейду інспектор департаменту муніципальної варти виявив продаж сурогату громадянкою з власної квартири на проспекті Президента Грушевського,4.

На жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень.

Матеріали адміністративної справи передали до суду, який визначить розмір штрафу.
У Луцьку викрили жінку, яка у власній квартирі продає сурогат. ФОТО
У Луцьку викрили жінку, яка у власній квартирі продає сурогат. ФОТО

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Теги: сурогат, Луцьк, жінка
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Взагалі то муніципальна варта поза законодавством.А жіночка просто не знає своїх прав.Цим має займатись дільничий(шериф).
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