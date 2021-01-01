Дві смерті і 111 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:08
За останню добу на Волині зареєстрували 111 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 7, медпрацівників — 9). Одужала за добу 81 особа, летальних випадків – 2.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
До слова, а весь час пандемії в області зареєстрували 37 670 підтверджених випадків COVID-19, з них 1737 - у дітей та 2626 - у медичних працівників. Одужало 35 172 особи, з них 1632 дитини та 2507 медичних працівників. 600 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 1898.
Розподіл випадків:
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 149527 осіб. За минулу добу обстежили 659 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 70 та приватними лабораторіями – 275.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 129694 осіб. За останню добу – 513, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 492 та приватними лабораторіями — 21.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
До слова, а весь час пандемії в області зареєстрували 37 670 підтверджених випадків COVID-19, з них 1737 - у дітей та 2626 - у медичних працівників. Одужало 35 172 особи, з них 1632 дитини та 2507 медичних працівників. 600 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 1898.
Розподіл випадків:
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 149527 осіб. За минулу добу обстежили 659 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 70 та приватними лабораторіями – 275.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 129694 осіб. За останню добу – 513, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 492 та приватними лабораторіями — 21.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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