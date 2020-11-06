Ще одну волинську дорогу відкрили для транспорту після заметілі

Зняли обмеження руху на автодорозі Т-18-02 на ділянці від селища Торчин до села Шклинь.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у фейсбуці.Вказана ділянка дороги Т-18-02 розчищена від снігу та оброблена протиожеледними матеріалами, проїзд забезпечено. Наразі дорожня техніка продовжує роботу для розширення проїзду."Переконливо просимо водіїв великовагових та великогабаритних транспортних засобів у найближчі дні утриматись від поїздок за маршрутом Торчин – Шклинь аби не створювати перешкод для роботи снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.Окрім того, синоптики прогнозують, що з ночі 11 лютого на території Волинської області знову хурделитиме, тож на цій ділянці можливе повторне утворення снігових переметів.