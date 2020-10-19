Нові подробиці про жінку з Рівненщини, яка поклала немовля у морозильну камеру





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Про інцидент стало відомо після того, як чоловік привіз до лікарні цивільну дружину з сильною кровотечею та температурою. Після огляду медики й зрозуміли, що жінка після пологів. Аби з'ясували, де дитина, одразу зателефонували до поліції.



«Після пологів у неї спостерігалися ознаки кровотечі, не відходження плаценти. Половину крові вона втратила. Це є анемія важкого ступеня», - каже директор Дубровицької лікарні Руслан Бовгиря.



Попередньо, встановлено, що пологи в жінки були передчасні, орієнтовно на 30-му тижні. Як кажуть односельці, від чоловіка та сусідів 34-річна Олена свою вагітність приховувала.



Сім'ю в селі характеризують добре. Чоловік їздить на заробітки, жінка працює продавчинею у місцевій крамниці. Має 11-річного сина від першого шлюбу. Чому таке вчинила, навіть уявити не можуть.



«Я не можу навіть повірити, що вона може таке зробити. Вона дуже позитивна, як для мене, хороша», - каже літня жінка.



«Якщо вона одне дитя сама підняла ноги, і щоб таке вчинити... Я не знаю, що з нею стало. Ми всі в селі шоковані. День всіх трусить», - зазначає ще одна мешканка села.



Через інцидент поліцейські відкрили провадження за фактом вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Нині проводять експертизу, чи дійсно дівчинка народилася мертвою. У разі підтвердження провини матері, вона може опинитися за ґратами до 5 років.



«Враховуючи, що 9 років працюю в поліції, те, що ми побачили на місці події - це жахлива картина», - сказав керівник слідчого відділення Дубровицької поліції Олександр Коваль.



Сама ж породілля нині у лікарні. Її життю, кажуть медики, вже нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Породілля з Рівненської області, яка сховала дитину в морозильну камеру , вагітність від чоловіка та односельців, мовляв, приховувала. На обліку вона не стояла і звернулася до медиків вже з кровотечею. Саме лікарі запідозрили, що жінка після пологів, і повідомили правоохоронців, які й виявили немовля у морозильній камері.Про це йдеться у сюжеті ТСН.Про інцидент стало відомо після того, як чоловік привіз до лікарні цивільну дружину з сильною кровотечею та температурою. Після огляду медики й зрозуміли, що жінка після пологів. Аби з'ясували, де дитина, одразу зателефонували до поліції.«Після пологів у неї спостерігалися ознаки кровотечі, не відходження плаценти. Половину крові вона втратила. Це є анемія важкого ступеня», - каже директор Дубровицької лікарніПопередньо, встановлено, що пологи в жінки були передчасні, орієнтовно на 30-му тижні. Як кажуть односельці, від чоловіка та сусідів 34-річнасвою вагітність приховувала.Сім'ю в селі характеризують добре. Чоловік їздить на заробітки, жінка працює продавчинею у місцевій крамниці. Має 11-річного сина від першого шлюбу. Чому таке вчинила, навіть уявити не можуть.«Я не можу навіть повірити, що вона може таке зробити. Вона дуже позитивна, як для мене, хороша», - каже літня жінка.«Якщо вона одне дитя сама підняла ноги, і щоб таке вчинити... Я не знаю, що з нею стало. Ми всі в селі шоковані. День всіх трусить», - зазначає ще одна мешканка села.Через інцидент поліцейські відкрили провадження за фактом вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Нині проводять експертизу, чи дійсно дівчинка народилася мертвою. У разі підтвердження провини матері, вона може опинитися за ґратами до 5 років.«Враховуючи, що 9 років працюю в поліції, те, що ми побачили на місці події - це жахлива картина», - сказав керівник слідчого відділення Дубровицької поліціїСама ж породілля нині у лікарні. Її життю, кажуть медики, вже нічого не загрожує.

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