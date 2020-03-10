У Камінь-Каширському районі затримали дві вантажівки із незаконною деревиною
Сьогодні, 11:17
У Камінь-Каширському районі виявили дві вантажівки з деревиною із сумнівними документами.
Так, 9 лютого приблизно о 15 годині, патрульні поліцейські спільно із лісівниками в селі Запруддя зупинили вантажний автомобіль КамАЗ, яким керував 32-річний мешканець району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік перевозив приблизно 15 метрів кубічних палетних дощок та надав правоохоронцям документи на вантаж. Як виявилось, товарно-транспортні накладні є фіктивними.
В цей же день, приблизно о 21 годині, поліцейські зупинили транспортний засіб ЗІЛ-131, який перевозив готову лісопродукцію в кількості 18 метрів кубічних. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що вони не відповідають дійсності.
Автомобілі із лісодеревиною поліцейські вилучили та направили на відповідальне зберігання.
Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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Так, 9 лютого приблизно о 15 годині, патрульні поліцейські спільно із лісівниками в селі Запруддя зупинили вантажний автомобіль КамАЗ, яким керував 32-річний мешканець району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік перевозив приблизно 15 метрів кубічних палетних дощок та надав правоохоронцям документи на вантаж. Як виявилось, товарно-транспортні накладні є фіктивними.
В цей же день, приблизно о 21 годині, поліцейські зупинили транспортний засіб ЗІЛ-131, який перевозив готову лісопродукцію в кількості 18 метрів кубічних. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що вони не відповідають дійсності.
Автомобілі із лісодеревиною поліцейські вилучили та направили на відповідальне зберігання.
Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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