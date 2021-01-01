Де на Волині будуть відключати світло у четвер, 11 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод"Кіоск №8"Продмаг"Приміщення СТО, бар "Движок"АЗС ОККО м.ВолодимирКіоск в.Устилузька,72 м. В-Волинськийвул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-288 9:00 - 17:00 Магазин Осіріс м. В-Волинський вул. Дулібська, Луцька 843. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-102 9:00 - 17:00 с. Житані вул. Річна, СКЗ с. Житані4. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-167 9:00-17:00 с. Овадно вул. Мічуріна, Привокзальна1. 9:00 – 17:00ФОП Дацюк Т.Л. Торговий кіоскСФГ "ГАІК" Кафе "Беладжіо"ФОП Жигота С.В. Магазин ШансФОП Марищук В.О Стомат кабінетФОП Куделя В.В. Торговий кіоск "м. Горохів:вул. Паркова,вул. Винниченка,вул. В. Фещака"Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 - 17:00АТС, ПП Литвин Сергій Адамович, ССТ «Бузаки», ФОП Томась Світлана Микитівна, шкільна майстерня. с. Хотешів, вул. Вигін, Любомирка(частково),2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 Відсутні м. К- Каширський , вул. Олексіївка1. 8:30-17:00с.Дерновул. Залізнична 1-192. ПЛ0,4 кВ від КТП-15 8:30-17:00 с.Клепачів - школа, водонапірна башняФОП Шапошніков П.С. - магазин с.Клепачіввул.Незалежності,вул.Молодіжна, буд.1-14а,3. КТП-126 10:30-15:00 м.Ківерцівул.Смолярня,вул.Будівельниківвул.Чубинськоговул.Прилісна,вул.45 Р.Перемоги,1.ПЛ-0,4кВ КТП-789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк2. ПЛ-0,4кВ КТП-6 9:00-17:00 Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церквиДрозднівська сільська РадаТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад " с.Дроздні1. ПЛ-04кв Л-3 КТП-212 9.00-17.00 ФОП Лащ, краєзнавчий музей, КСП Затурці с.Затурці вул.1Травня2. ПЛ-04квЛ-3 КТП-32 9.00-17.00 ---- с.Бермешів вул.Центральна, Зелена1. 13:30-17:00КотельняПНС ввід №2ТзОВ «Волиньенергоресурси»Виробнича база,ПП БондарецьЦех вікна «Алювіжен»2. 09:00-17:00Управління освіти«Хесед Ошер»,єврейський фонд (синагога)Котельня БКУкрсиббанк ввід №2Стоматологічний кабінет вул. Б. Хмельницького (частково)вул. Крилова(частково)1.9:30-17:00ФОП Шевчук О.Д. – кіоскМилушівське споживче т-во – магазинБоратинська ОТГ – буд. культури с. Городище-1 с. Городище-1, вул. Миру1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 с. Римачі2. КТП-539 9:00 – 17:00 с. Пулемець.3. ПЛ-10 Л 26-05 від ПС-26 до ЛР-333 (ТП-445.448.462) 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"житловий масив Смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, КиївськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Кіосквул.Шопена 9,2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова 1-11,2-10вул.Кисиля 1-3а, 2-12вул.Кисиля 1-3а,2-12Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-201. 9:00-17:00с.Мокре вул:Х-р Язвина2. 9:00-17:00с.Залюття вул. ЮхимукаВимкнень споживачів не заплановано