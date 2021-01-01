Де на Волині будуть відключати світло у четвер, 11 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод"
Кіоск №8
"Продмаг"
Приміщення СТО, бар "Движок"
АЗС ОККО м.Володимир
Кіоск в.Устилузька,72 м. В-Волинський
вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-288 9:00 - 17:00 Магазин Осіріс м. В-Волинський вул. Дулібська, Луцька 84
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-102 9:00 - 17:00 с. Житані вул. Річна, СКЗ с. Житані
4. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-167 9:00-17:00 с. Овадно вул. Мічуріна, Привокзальна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Дацюк Т.Л. Торговий кіоск
СФГ "ГАІК" Кафе "Беладжіо"
ФОП Жигота С.В. Магазин Шанс
ФОП Марищук В.О Стомат кабінет
ФОП Куделя В.В. Торговий кіоск "м. Горохів:
вул. Паркова,
вул. Винниченка,
вул. В. Фещака"
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
АТС, ПП Литвин Сергій Адамович, ССТ «Бузаки», ФОП Томась Світлана Микитівна, шкільна майстерня. с. Хотешів, вул. Вигін, Любомирка
(частково),
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 Відсутні м. К- Каширський , вул. Олексіївка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Залізнична 1-19
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-15 8:30-17:00 с.Клепачів - школа, водонапірна башня
ФОП Шапошніков П.С. - магазин с.Клепачів
вул.Незалежності,
вул.Молодіжна, буд.1-14а,
3. КТП-126 10:30-15:00 м.Ківерці
вул.Смолярня,
вул.Будівельників
вул.Чубинського
вул.Прилісна,
вул.45 Р.Перемоги,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
2. ПЛ-0,4кВ КТП-6 9:00-17:00 Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад " с.Дроздні
Локачинський район
1. ПЛ-04кв Л-3 КТП-212 9.00-17.00 ФОП Лащ, краєзнавчий музей, КСП Затурці с.Затурці вул.1Травня
2. ПЛ-04квЛ-3 КТП-32 9.00-17.00 ---- с.Бермешів вул.Центральна, Зелена
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Котельня
ПНС ввід №2
ТзОВ «Волиньенергоресурси»
Виробнича база,
ПП Бондарець
Цех вікна «Алювіжен»
2. 09:00-17:00
Управління освіти
«Хесед Ошер»,
єврейський фонд (синагога)
Котельня БК
Укрсиббанк ввід №2
Стоматологічний кабінет вул. Б. Хмельницького (частково)
вул. Крилова(частково)
Луцький район
1.9:30-17:00
ФОП Шевчук О.Д. – кіоск
Милушівське споживче т-во – магазин
Боратинська ОТГ – буд. культури с. Городище-1 с. Городище-1, вул. Миру
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 с. Римачі
2. КТП-539 9:00 – 17:00 с. Пулемець.
3. ПЛ-10 Л 26-05 від ПС-26 до ЛР-333 (ТП-445.448.462) 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"житловий масив Смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Кіоск
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин
2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с.Мокре вул:Х-р Язвина
2. 9:00-17:00
с.Залюття вул. Юхимука
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод"
Кіоск №8
"Продмаг"
Приміщення СТО, бар "Движок"
АЗС ОККО м.Володимир
Кіоск в.Устилузька,72 м. В-Волинський
вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-288 9:00 - 17:00 Магазин Осіріс м. В-Волинський вул. Дулібська, Луцька 84
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-102 9:00 - 17:00 с. Житані вул. Річна, СКЗ с. Житані
4. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-167 9:00-17:00 с. Овадно вул. Мічуріна, Привокзальна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Дацюк Т.Л. Торговий кіоск
СФГ "ГАІК" Кафе "Беладжіо"
ФОП Жигота С.В. Магазин Шанс
ФОП Марищук В.О Стомат кабінет
ФОП Куделя В.В. Торговий кіоск "м. Горохів:
вул. Паркова,
вул. Винниченка,
вул. В. Фещака"
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
АТС, ПП Литвин Сергій Адамович, ССТ «Бузаки», ФОП Томась Світлана Микитівна, шкільна майстерня. с. Хотешів, вул. Вигін, Любомирка
(частково),
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 Відсутні м. К- Каширський , вул. Олексіївка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Дерно
вул. Залізнична 1-19
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-15 8:30-17:00 с.Клепачів - школа, водонапірна башня
ФОП Шапошніков П.С. - магазин с.Клепачів
вул.Незалежності,
вул.Молодіжна, буд.1-14а,
3. КТП-126 10:30-15:00 м.Ківерці
вул.Смолярня,
вул.Будівельників
вул.Чубинського
вул.Прилісна,
вул.45 Р.Перемоги,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
2. ПЛ-0,4кВ КТП-6 9:00-17:00 Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад " с.Дроздні
Локачинський район
1. ПЛ-04кв Л-3 КТП-212 9.00-17.00 ФОП Лащ, краєзнавчий музей, КСП Затурці с.Затурці вул.1Травня
2. ПЛ-04квЛ-3 КТП-32 9.00-17.00 ---- с.Бермешів вул.Центральна, Зелена
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Котельня
ПНС ввід №2
ТзОВ «Волиньенергоресурси»
Виробнича база,
ПП Бондарець
Цех вікна «Алювіжен»
2. 09:00-17:00
Управління освіти
«Хесед Ошер»,
єврейський фонд (синагога)
Котельня БК
Укрсиббанк ввід №2
Стоматологічний кабінет вул. Б. Хмельницького (частково)
вул. Крилова(частково)
Луцький район
1.9:30-17:00
ФОП Шевчук О.Д. – кіоск
Милушівське споживче т-во – магазин
Боратинська ОТГ – буд. культури с. Городище-1 с. Городище-1, вул. Миру
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 с. Римачі
2. КТП-539 9:00 – 17:00 с. Пулемець.
3. ПЛ-10 Л 26-05 від ПС-26 до ЛР-333 (ТП-445.448.462) 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"житловий масив Смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
Кіоск
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин
2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с.Мокре вул:Х-р Язвина
2. 9:00-17:00
с.Залюття вул. Юхимука
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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