вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик

Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Біля села Нові Підцаревичі Маневицького району вранці 10 лютого потрапив у сніговий замет та не зміг продовжити рух автобус сполученням «Вараш – Хряськ», у якому перебував тільки водій.

Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою буксирувального троса відтягнули автобус на дорогу, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники з Маневич надали також допомогу водієві з Дніпропетровської області, який на автодорозі між селами Северинівка й Кам’януха Маневицького району потрапив у кювет на позашляховику. Вони відбуксирували автомобіль на дорожнє покриття.

Ще одне повідомлення про рейсовий автобус, що потрапив у снігову пастку, надійшло до служби "101" о 08:31. Надзвичайна подія трапилася на автодорозі за селом Ромашківка Ківерцівського району. У кюветі опинився рейсовий автобус «Цумань – Луцьк», в якому перебувало 6 людей.

Працівники місцевої пожежної охорони селища Цумань відбуксирували транспортний засіб з кювету та встановили на стійке дорожнє покриття.

Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кювет, авто, Волинь, рятувальники, замет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет
04 лютий, 09:25
На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО На Волині в заметі застрягла спецтехніка для чищення снігу. ФОТО
26 січень, 16:56
На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет На трасі Луцьк-Маневичі легковик злетів у кювет
22 січень, 17:10
На Волині патрульні допомогли водієві дістати автівку із кювету На Волині патрульні допомогли водієві дістати автівку із кювету
22 січень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
 0
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
 0
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8