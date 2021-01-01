Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик

Біля села Нові Підцаревичі Маневицького району вранці 10 лютого потрапив у сніговий замет та не зміг продовжити рух автобус сполученням «Вараш – Хряськ», у якому перебував тільки водій.Рятувальники, які прибули за викликом, за допомогою буксирувального троса відтягнули автобус на дорогу, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Рятувальники з Маневич надали також допомогу водієві з Дніпропетровської області, який на автодорозі між селами Северинівка й Кам’януха Маневицького району потрапив у кювет на позашляховику. Вони відбуксирували автомобіль на дорожнє покриття.Ще одне повідомлення про рейсовий автобус, що потрапив у снігову пастку, надійшло до служби "101" о 08:31. Надзвичайна подія трапилася на автодорозі за селом Ромашківка Ківерцівського району. У кюветі опинився рейсовий автобус «Цумань – Луцьк», в якому перебувало 6 людей.Працівники місцевої пожежної охорони селища Цумань відбуксирували транспортний засіб з кювету та встановили на стійке дорожнє покриття.