На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
Волинські рятувальники відбуксирували зі снігового замету дві карети швидкої медичної допомоги та машину, що везла медичну апаратуру для проведення гемодіалізу для хворих у Маневицьку лікарню.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Так, 10 лютого співробітники 5,3 та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області надавали допомогу із вивільнення зі снігових пасток двох карет швидкої медичної допомоги, що застрягли у місті Нововолинську та поблизу села Малинівка Рожищенського району. У першому випадку рятувальники витягли зі снігового полону автівку з лікарями, які поверталися з виклику, а у другому - відбуксирували "швидку" із замету на проїжджу частину дороги та супроводжували до місця виклику.
Окрім цього, працівники ДСНС за допомогою спецтехніки відбуксирували вантажний автомобіль, що доправляв медичну апаратуру у відділення гемодіалізу, яке працює для хворих із хронічною нирковою недостатністю на базі Маневицької центральної районної лікарні.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Так, 10 лютого співробітники 5,3 та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області надавали допомогу із вивільнення зі снігових пасток двох карет швидкої медичної допомоги, що застрягли у місті Нововолинську та поблизу села Малинівка Рожищенського району. У першому випадку рятувальники витягли зі снігового полону автівку з лікарями, які поверталися з виклику, а у другому - відбуксирували "швидку" із замету на проїжджу частину дороги та супроводжували до місця виклику.
Окрім цього, працівники ДСНС за допомогою спецтехніки відбуксирували вантажний автомобіль, що доправляв медичну апаратуру у відділення гемодіалізу, яке працює для хворих із хронічною нирковою недостатністю на базі Маневицької центральної районної лікарні.
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