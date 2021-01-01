На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу

Волинські рятувальники відбуксирували зі снігового замету дві карети швидкої медичної допомоги та машину, що везла медичну апаратуру для проведення гемодіалізу для хворих у Маневицьку лікарню.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Так, 10 лютого співробітники 5,3 та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області надавали допомогу із вивільнення зі снігових пасток двох карет швидкої медичної допомоги, щота поблизу села Малинівка Рожищенського району. У першому випадку рятувальники витягли зі снігового полону автівку з лікарями, які поверталися з виклику, а у другому - відбуксирували "швидку" із замету на проїжджу частину дороги та супроводжували до місця виклику.Окрім цього, працівники ДСНС за допомогою спецтехніки відбуксирували вантажний автомобіль, що доправляв медичну апаратуру у відділення гемодіалізу, яке працює для хворих із хронічною нирковою недостатністю на базі Маневицької центральної районної лікарні.