Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО





Світлини у фейсбук-спільноті «Байкери України» опублікував користувач Андрей Пашковский, пише



«Волинська обл., м.Ківерці, 13.12.1989р. Гонки на замерзлому озері Комсомольське. У Ківерцях була команда по мотогонках на льоду - одна з найсильніших команд в Україні.



І кожної зими в місті проводились змагання на приз Киричука.Це було справжнє свято для шанувальників цього виду спорту і генеральною репетицією для спортсменів перед виїздом на чемпіонат України», – розповів автор допису.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали, як на Волині влаштовували зимові мотогонки на льоду у 80-х роках.Світлини у фейсбук-спільноті «Байкери України» опублікував користувач, пише "Таблоїд Волині" «Волинська обл., м.Ківерці, 13.12.1989р. Гонки на замерзлому озері Комсомольське. У Ківерцях була команда по мотогонках на льоду - одна з найсильніших команд в Україні.І кожної зими в місті проводились змагання на приз Киричука.Це було справжнє свято для шанувальників цього виду спорту і генеральною репетицією для спортсменів перед виїздом на чемпіонат України», – розповів автор допису.

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