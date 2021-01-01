Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
У мережі показали, як на Волині влаштовували зимові мотогонки на льоду у 80-х роках.
Світлини у фейсбук-спільноті «Байкери України» опублікував користувач Андрей Пашковский, пише "Таблоїд Волині".
«Волинська обл., м.Ківерці, 13.12.1989р. Гонки на замерзлому озері Комсомольське. У Ківерцях була команда по мотогонках на льоду - одна з найсильніших команд в Україні.
І кожної зими в місті проводились змагання на приз Киричука.Це було справжнє свято для шанувальників цього виду спорту і генеральною репетицією для спортсменів перед виїздом на чемпіонат України», – розповів автор допису.
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Світлини у фейсбук-спільноті «Байкери України» опублікував користувач Андрей Пашковский, пише "Таблоїд Волині".
«Волинська обл., м.Ківерці, 13.12.1989р. Гонки на замерзлому озері Комсомольське. У Ківерцях була команда по мотогонках на льоду - одна з найсильніших команд в Україні.
І кожної зими в місті проводились змагання на приз Киричука.Це було справжнє свято для шанувальників цього виду спорту і генеральною репетицією для спортсменів перед виїздом на чемпіонат України», – розповів автор допису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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