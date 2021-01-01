вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО

Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
У мережі показали, як на Волині влаштовували зимові мотогонки на льоду у 80-х роках.

Світлини у фейсбук-спільноті «Байкери України» опублікував користувач Андрей Пашковский, пише "Таблоїд Волині".

«Волинська обл., м.Ківерці, 13.12.1989р. Гонки на замерзлому озері Комсомольське. У Ківерцях була команда по мотогонках на льоду - одна з найсильніших команд в Україні.

І кожної зими в місті проводились змагання на приз Киричука.Це було справжнє свято для шанувальників цього виду спорту і генеральною репетицією для спортсменів перед виїздом на чемпіонат України», – розповів автор допису.

Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: КІверці, байкери, зимові мотогонки, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО Волинське село на столітній світлині. РЕТРОФОТО
31 січень, 20:41
Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО Який вигляд мала карета «швидкої» у Нововолинську 60 років тому. РЕТРОФОТО
31 січень, 14:43
Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
19 січень, 11:38
У Ківерцях спалахнула пожежа у восьмиквартирному будинку У Ківерцях спалахнула пожежа у восьмиквартирному будинку
16 січень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
 0
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
 0
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8