У Луцьку судили бельгійського бізнесмена, який наїхав позашляховиком на чоловіка
Сьогодні, 15:33
Виконавчий директор бельгійської фірми "Еуроленд" ще 14 липня 2016 року під час конфлікту наїхав на чоловіка своїм автомобілем.
Днями над ним у Луцьку відбувся суд, пише ІА "Конкурент".
Так, перебуваючи за кермом «Toyota Land Cruiser 120», він наїхав на потерпілого, з яким у нього виник конфлікт щодо обробки врожаю. Своїми діями він завдав йому тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки зі зламами 6, 7 ребра справа, забійної рани м'яких тканин передньої поверхні нижньої третини лівої гомілки, забоїв та підшкірних крововиливів лівого стегна, правого плечового та кульшового суглобів.
Обвинувачений відмовився свідчити у суді англійською та вказав, що бажає надавати покази рідною фламандською мовою. Разом із цим потерпілий просив суворо покарати бельгійця. На його думку, той намагався його вбити.
У підсумку іноземця визнали винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої важкості та призначили йому умовне покарання з іспитовим терміном строком на один рік. Окрім цього, він заплатить потерпілому 80 тисяч гривень моральної шкоди.
Фото - ілюстративне
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Днями над ним у Луцьку відбувся суд, пише ІА "Конкурент".
Так, перебуваючи за кермом «Toyota Land Cruiser 120», він наїхав на потерпілого, з яким у нього виник конфлікт щодо обробки врожаю. Своїми діями він завдав йому тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки зі зламами 6, 7 ребра справа, забійної рани м'яких тканин передньої поверхні нижньої третини лівої гомілки, забоїв та підшкірних крововиливів лівого стегна, правого плечового та кульшового суглобів.
Обвинувачений відмовився свідчити у суді англійською та вказав, що бажає надавати покази рідною фламандською мовою. Разом із цим потерпілий просив суворо покарати бельгійця. На його думку, той намагався його вбити.
У підсумку іноземця визнали винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої важкості та призначили йому умовне покарання з іспитовим терміном строком на один рік. Окрім цього, він заплатить потерпілому 80 тисяч гривень моральної шкоди.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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