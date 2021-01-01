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У Луцьку судили бельгійського бізнесмена, який наїхав позашляховиком на чоловіка

У Луцьку судили бельгійського бізнесмена, який наїхав позашляховиком на чоловіка
Виконавчий директор бельгійської фірми "Еуроленд" ще 14 липня 2016 року під час конфлікту наїхав на чоловіка своїм автомобілем.

Днями над ним у Луцьку відбувся суд, пише ІА "Конкурент".

Так, перебуваючи за кермом «Toyota Land Cruiser 120», він наїхав на потерпілого, з яким у нього виник конфлікт щодо обробки врожаю. Своїми діями він завдав йому тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки зі зламами 6, 7 ребра справа, забійної рани м'яких тканин передньої поверхні нижньої третини лівої гомілки, забоїв та підшкірних крововиливів лівого стегна, правого плечового та кульшового суглобів.

Обвинувачений відмовився свідчити у суді англійською та вказав, що бажає надавати покази рідною фламандською мовою. Разом із цим потерпілий просив суворо покарати бельгійця. На його думку, той намагався його вбити.

У підсумку іноземця визнали винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої важкості та призначили йому умовне покарання з іспитовим терміном строком на один рік. Окрім цього, він заплатить потерпілому 80 тисяч гривень моральної шкоди.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, суд, бельгійський бізнесмен
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