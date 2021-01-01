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Синоптики розповіли, якою буде погода на Волині у День закоханих

Синоптики розповіли, якою буде погода на Волині у День закоханих
Снігові замети, погіршення видимості, хуртовини та морози - синоптики очікують на погіршення погодних умов на території Волинської області. Також метеорологи розповіли про погодні сюрпризи у День всіх закоханих, 14 лютого.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли 10 лютого у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

Як повідомила черговий синоптик, 11 лютого в зв’язку з переміщенням арктичного циклону на Волині погіршаться погодні умови. Цього дня прогнозують значні опади у вигляді снігу, хуртовини, погіршення видимості до 500-1000 метрів, а також посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. На дорогах – ожеледиця та снігові замети.

Нічна температура повітря завтра становитиме 6-11º морозу. Денна - 2-7º нижче нуля за Цельсієм.

Ще більше зниження температури на Волині очікують у п’ятницю, 12 лютого. Цього дня синоптики також передбачають значний сніг, хуртовини та посилення вітру. Нічна температура на території області становитиме 12-17º морозу, денна – 11-16º нижче нуля.

У суботу, 13 лютого, кількість опадів дещо зменшиться. Висота ртутного стовпчика термометра сягне позначки -14º уночі, та близько -8º вдень.

У День всіх закоханих, 14 лютого, вночі випаде невеликий сніг. Вдень - без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме близько 12º нижче нуля. Денна буде близько 8º морозу.

У понеділок, 15 лютого, волинські синоптики прогнозують значне посилення морозів. Причина цьому - вторгнення холодного арктичного повітря. Прогнозована температура повітря на території області – місцями до -25º. Таким же буде показник термометра й 16 лютого. Варто додати, що 15 та 16 лютого опадів не очікують.

Волинські синоптики наголошують, що прогнози погоди на тривалі терміни – попередні і їх ще будуть уточнювати.

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Теги: Волинь, погода, День святого Валентина
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