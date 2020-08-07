Директора луцького драмтеатру можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності

Анатолія Гливу можуть покарати за те, що у штаті театру працює троє особ, близьких до нього, утім він не повідомив про це обласну раду або НАЗК.



Про це



До обласної ради надійшов лист від Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, у якому йшлося про можливе порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у діяльності очільника Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Анатолія Гливи.



Волиньрада створила комісію для перевірки фактів, викладених у цьому листі. Інформацію про результати перевірки заслухала сьогодні постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.



Консультант з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Ірина Прус повідомила: під час перевірки встановили, що у штаті драмтеатру працює троє осіб, близьких до директора. Сам Анатолій Глива зауважив, що цих людей прийняли на роботу ще до того, як він став керівником.



Втім, згідно із антикорупційним законодавством, ця обставина є потенційним конфліктом інтересів, про що керівник мав би попередити обласну раду або НАЗК. Директор театру пояснює, що не знав про такі законодавчі норми. Але надалі пообіцяв консультуватися з юристами, аби не допускати подібних порушень.



Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією рекомендувала голові обласної ради притягнути директора театру до дисциплінарної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директора Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченкаможуть покарати за те, що у штаті театру працює троє особ, близьких до нього, утім він не повідомив про це обласну раду або НАЗК.Про це повідомляє Волинська обласна рада.До обласної ради надійшов лист від Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, у якому йшлося про можливе порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у діяльності очільника Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Анатолія Гливи.Волиньрада створила комісію для перевірки фактів, викладених у цьому листі. Інформацію про результати перевірки заслухала сьогодні постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.Консультант з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної радиповідомила: під час перевірки встановили, що у штаті драмтеатру працює троє осіб, близьких до директора. Сам Анатолій Глива зауважив, що цих людей прийняли на роботу ще до того, як він став керівником.Втім, згідно із антикорупційним законодавством, ця обставина є потенційним конфліктом інтересів, про що керівник мав би попередити обласну раду або НАЗК. Директор театру пояснює, що не знав про такі законодавчі норми. Але надалі пообіцяв консультуватися з юристами, аби не допускати подібних порушень.Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією рекомендувала голові обласної ради притягнути директора театру до дисциплінарної відповідальності.

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