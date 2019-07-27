Ветеринар з Волині розповів, як створив свою клініку і від яких хвороб найчастіше лікує тварини





А вже сьогодні чоловік має приватну ветлікарню, де надається різноманітний спектр медичних послуг для тварин, - пише газета



Перші кроки у статусі працівника ветеринарії чоловік розпочинав на державній службі. Однак відразу, як зізнається, не складалося.



«То місця немає, то тільки на 0,25 ставки працювати доводилося. І дякувати Богу, що я не затримався там. Адже, дійсно, все, що не робиться, – на краще. Тож це, певною мірою, й стало поштовхом для реалізації себе як приватного підприємця», – розповідає ветеринар.



На перших порах займатися лікувальною справою йому доводилося не зовсім легально. Але через деякий час Ярослав Павлік оформив усе відповідно до законодавства. Так, спочатку виготовив ліцензію на ветеринарну аптеку. Хоча на той час, як зізнається Ярослав Володимирович, отримати її було складно.



«Особисто їздив у ліцензійний відділ до Луцька. Аптеку тоді облаштував в орендованому приміщенні універмагу. Згодом виробив ліцензію і на лікувальну практику. Аби одержати її, довелося їздити до Києва», – пригадує чоловік.



Тож, починаючи із 2014 року, розпочалася його особиста ветеринарна справа. За цей період відбулося чимало змін. Адже раніше фахівець в основному спеціалізувався на продуктивних тваринах (корови, свині, коні тощо).



«Наразі в силу багатьох обставин зменшується сектор сільського господарства. І я розумію, що просто необхідно «перемикатися» й на дрібні тварини. Говорю це не з бізнесового погляду, а насамперед тому, що на сільськогосподарських тваринах погано розвиватися», – каже Ярослав Павлік.



Адже при лікуванні, до прикладу, коня чи корови, господар зважує, чи це доцільно, чи ж простіше, аби не втратити доходу, здати, як кажуть, на бойню. А от уже в лікуванні котів чи собак ситуація інша. Адже господар чотирилапого улюбленця до останнього боротиметься за його життя. І, як зазначає фахівець, тоді розумієш від початку до кінця захворювання всю послідовність, специфіку та механізм.



Свого часу паралельно лікувальній справі освоїв Ярослав Павлік і нову галузь ветеринарії – штучне осіменіння корів, свиней та кіз.

«На той час ми тримали кнурів і самі штучно відбирали сперму. Стосовно корів та кіз, то купували вже готову. Ця сфера діяльності досить цікава. Хоча загалом я – прихильник природного процесу запліднення тварин. Однак через низку обставин, зокрема, коли на все село є один кнур чи бугай, то він всю «заразу» має. А коли працюємо штучно, то для тварини ніяка хвороба не заноситься. У цьому й головна перевага штучного осіменіння», – розповідає Ярослав Павлік.



Наразі ж і ця справа трішки втрачає попит. Адже люди в рази зменшують поголів’я худоби, бо – невигідно.



Собаки й коти – найчастіші пацієнти



Чільне місце у роботі ветлікаря нині займає лікування саме дрібних тварин. Зокрема, мова йде про собак та котів. Адже в сучасному світі є багато різних їхніх порід. І кожна ж специфічна, зі своїми особливостями у харчуванні, догляді тощо. Загалом же, як зазначає пан Ярослав, собаки-"дворняжки" мають значно кращий імунітет та є стійкішими до хвороб. Адже тварина знає, до прикладу, яку травичку їй з’їсти. А якщо собака постійно на прив’язі чи у вольєрі, то вже про її здоров’я має піклуватися господар. Бо ж ми відповідаємо за тих, кого приручили.



«Досить цікавою і глибокою є тема чутливості і психології собак та котів. Адже вони мають вплив на нас. Заспокоюють, відчувають небезпеку тощо», – каже фахівець. Та разом із тим працювати з ними – не так і легко. Адже треба мати досвід та постійно навчатися, розвиватися.



«До однієї тварини треба підійти з ласкою, іншій же, навпаки, слід показати, що ти маєш силу. Тобто правильно її зафіксувати», – розповідає Ярослав Павлік.



Загалом спектр послуг, який надає ветлікарня, де, окрім Ярослава Володимировича, працює ще троє осіб, – різноманітний. Люди приносять своїх улюбленців, щоб зробити стрижку, підстригти кігті, почистити вуха та зуби. Також звертаються для вакцинації, стерилізації та лікування різних хвороб. Бувають і вкрай складні випадки, коли доводиться в операційній боротися за життя тварини.



Для цього клініка має операційну, яка оснащена столом із підігрівом (адже тварина під час наркозу втрачає температуру тіла), обладнаним температурним режимом та зливом води. Також стіл має функції горизонтального і вертикального положення. Є і своя мінілабораторія, де проводять, як каже фахівець, «скромний спектр аналізів».



«Для зручності використовуємо у роботі інфузомати, які правильно дозують крапельницю чи ліки для тварини. От, до прикладу, зараз на лікуванні перебуває котик, який мав серйозні рвані рани. Оперувати довелося його, вставляючи інкубаційну трубку. Загалом операції бувають різні: переломи, травми, видалення пухлин тощо. Картина, м’яко кажучи, не із приємних. Але для мене це невід’ємна складова моєї роботи», – розповідає ветлікар.



Також часто у ветклініку звертаються мисливці, адже їхні собаки неабияк потребують кваліфікованої медичної допомоги. «Це і травми, блохи, глисти. Зрештою, звичайний медичний огляд. Адже після навантажень тварину треба правильно реабілітувати. Бо коли пес довгий час був у вольєрі, і випустити його на звіра, то він дуже «жадний». Тоді й починає розвиватися молочна кислота, і тварина може захворіти», – зазначає Ярослав Павлік.



Географія звернень – теж різноманітна. Звісно, переважають жителі Любешова, але водночас вистачає звернень із Рівненської області, є і з Камінь-Каширщини, адже там поки що немає ветустанови із таким видом послуг.



«Кожній тварині, яку лікую, виписую паспорт. У ньому вказуються всі проведені щеплення, дегельмінтизація тощо. І це правильно. Та й загалом вкрай важливо регулярно проводити тваринам профілактику від глистів, робити щеплення від сказу. Тому зовсім не розумію господарів, які нехтують такими елементарними правилами догляду своїх домашніх улюбленців», – рекомендує спеціаліст.



Певною мірою болючою темою для Ярослава Павліка є халатність господарів до чотирилапих улюбленців. Бо ж, на жаль, часто люди нехтують зверненням до фахівця й намагаються лікувати тварину в домашніх умовах.



«Спочатку дають активоване вугілля, потім заливають горілку. І вже коли нічого не допомагає, звертаються до лікаря. А ще гірше, коли приходять із єдиним проханням – зробити евтаназію (усипити. - авт.). Звісно, у моїй роботі без цього не обійтися. Адже інколи дійсно бувають випадки, коли, до прикладу, після того, як тварину збив автомобіль, єдиний варіант – усипити. Але щоразу це психологічно робити важко», – ділиться наш земляк.



Задумів має чимало



Та все ж робота приносить для Ярослава Павліка невимовне задоволення, адже це – його стихія. Тому й має багато подальших планів. Зокрема, він завжди користується нагодою збагачувати свої знання, отримувати новий досвід від різних майстер-класів та курсів. Також хоче поповнити і матеріальне забезпечення своєї лікарні. Зокрема, придбати рентгенапарат та ультразвукове дослідження. А ще, як зізнається Ярослав Володимирович, планує розвинути і бактеріологічний відділ.



«Хочемо знайти працівника, котрий розбирається у бактеріології. Думаємо, ми дійдемо до того, що антибіотики наліво та направо не продаватимуть. От, наприклад, препарат Цефтриаксон раніше був помічним при багатьох хворобах. Тепер же організм ніби й звик до нього. А коли візьмемо і посіємо антибіотик на чутливість до мікроорганізму, то вже знатимемо, як саме лікувати тварину», – ділиться ветлікар.



А ще нещодавно волонтери запропонували Ярославу Павліку зайнятися і питанням стерилізації, чіпування бродячих тварин у селищі Любешів. Адже у нас то – дійсно масштабна проблема, котра існує роками. Щодо цього має фахівець своє бачення і, що найголовніше, – шлях розв’язання. Тож у перспективі, як інформує Ярослав Павлік, – наведення порядку із бездомними тваринами Любешева.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветеринар Ярослав Павлік – відома людина у Любешівському районі. Свого часу його професійний шлях розпочався у галузі сільського господарства із роботи у профільному управлінні РДА.А вже сьогодні чоловік має приватну ветлікарню, де надається різноманітний спектр медичних послуг для тварин, - пише газета Нове життя. Перші кроки у статусі працівника ветеринарії чоловік розпочинав на державній службі. Однак відразу, як зізнається, не складалося.«То місця немає, то тільки на 0,25 ставки працювати доводилося. І дякувати Богу, що я не затримався там. Адже, дійсно, все, що не робиться, – на краще. Тож це, певною мірою, й стало поштовхом для реалізації себе як приватного підприємця», – розповідає ветеринар.На перших порах займатися лікувальною справою йому доводилося не зовсім легально. Але через деякий час Ярослав Павлік оформив усе відповідно до законодавства. Так, спочатку виготовив ліцензію на ветеринарну аптеку. Хоча на той час, як зізнається Ярослав Володимирович, отримати її було складно.«Особисто їздив у ліцензійний відділ до Луцька. Аптеку тоді облаштував в орендованому приміщенні універмагу. Згодом виробив ліцензію і на лікувальну практику. Аби одержати її, довелося їздити до Києва», – пригадує чоловік.Тож, починаючи із 2014 року, розпочалася його особиста ветеринарна справа. За цей період відбулося чимало змін. Адже раніше фахівець в основному спеціалізувався на продуктивних тваринах (корови, свині, коні тощо).«Наразі в силу багатьох обставин зменшується сектор сільського господарства. І я розумію, що просто необхідно «перемикатися» й на дрібні тварини. Говорю це не з бізнесового погляду, а насамперед тому, що на сільськогосподарських тваринах погано розвиватися», – каже Ярослав Павлік.Адже при лікуванні, до прикладу, коня чи корови, господар зважує, чи це доцільно, чи ж простіше, аби не втратити доходу, здати, як кажуть, на бойню. А от уже в лікуванні котів чи собак ситуація інша. Адже господар чотирилапого улюбленця до останнього боротиметься за його життя. І, як зазначає фахівець, тоді розумієш від початку до кінця захворювання всю послідовність, специфіку та механізм.Свого часу паралельно лікувальній справі освоїв Ярослав Павлік і нову галузь ветеринарії – штучне осіменіння корів, свиней та кіз.«На той час ми тримали кнурів і самі штучно відбирали сперму. Стосовно корів та кіз, то купували вже готову. Ця сфера діяльності досить цікава. Хоча загалом я – прихильник природного процесу запліднення тварин. Однак через низку обставин, зокрема, коли на все село є один кнур чи бугай, то він всю «заразу» має. А коли працюємо штучно, то для тварини ніяка хвороба не заноситься. У цьому й головна перевага штучного осіменіння», – розповідає Ярослав Павлік.Наразі ж і ця справа трішки втрачає попит. Адже люди в рази зменшують поголів’я худоби, бо – невигідно.Чільне місце у роботі ветлікаря нині займає лікування саме дрібних тварин. Зокрема, мова йде про собак та котів. Адже в сучасному світі є багато різних їхніх порід. І кожна ж специфічна, зі своїми особливостями у харчуванні, догляді тощо. Загалом же, як зазначає пан Ярослав, собаки-"дворняжки" мають значно кращий імунітет та є стійкішими до хвороб. Адже тварина знає, до прикладу, яку травичку їй з’їсти. А якщо собака постійно на прив’язі чи у вольєрі, то вже про її здоров’я має піклуватися господар. Бо ж ми відповідаємо за тих, кого приручили.«Досить цікавою і глибокою є тема чутливості і психології собак та котів. Адже вони мають вплив на нас. Заспокоюють, відчувають небезпеку тощо», – каже фахівець. Та разом із тим працювати з ними – не так і легко. Адже треба мати досвід та постійно навчатися, розвиватися.«До однієї тварини треба підійти з ласкою, іншій же, навпаки, слід показати, що ти маєш силу. Тобто правильно її зафіксувати», – розповідає Ярослав Павлік.Загалом спектр послуг, який надає ветлікарня, де, окрім Ярослава Володимировича, працює ще троє осіб, – різноманітний. Люди приносять своїх улюбленців, щоб зробити стрижку, підстригти кігті, почистити вуха та зуби. Також звертаються для вакцинації, стерилізації та лікування різних хвороб. Бувають і вкрай складні випадки, коли доводиться в операційній боротися за життя тварини.Для цього клініка має операційну, яка оснащена столом із підігрівом (адже тварина під час наркозу втрачає температуру тіла), обладнаним температурним режимом та зливом води. Також стіл має функції горизонтального і вертикального положення. Є і своя мінілабораторія, де проводять, як каже фахівець, «скромний спектр аналізів».«Для зручності використовуємо у роботі інфузомати, які правильно дозують крапельницю чи ліки для тварини. От, до прикладу, зараз на лікуванні перебуває котик, який мав серйозні рвані рани. Оперувати довелося його, вставляючи інкубаційну трубку. Загалом операції бувають різні: переломи, травми, видалення пухлин тощо. Картина, м’яко кажучи, не із приємних. Але для мене це невід’ємна складова моєї роботи», – розповідає ветлікар.Також часто у ветклініку звертаються мисливці, адже їхні собаки неабияк потребують кваліфікованої медичної допомоги. «Це і травми, блохи, глисти. Зрештою, звичайний медичний огляд. Адже після навантажень тварину треба правильно реабілітувати. Бо коли пес довгий час був у вольєрі, і випустити його на звіра, то він дуже «жадний». Тоді й починає розвиватися молочна кислота, і тварина може захворіти», – зазначає Ярослав Павлік.Географія звернень – теж різноманітна. Звісно, переважають жителі Любешова, але водночас вистачає звернень із Рівненської області, є і з Камінь-Каширщини, адже там поки що немає ветустанови із таким видом послуг.«Кожній тварині, яку лікую, виписую паспорт. У ньому вказуються всі проведені щеплення, дегельмінтизація тощо. І це правильно. Та й загалом вкрай важливо регулярно проводити тваринам профілактику від глистів, робити щеплення від сказу. Тому зовсім не розумію господарів, які нехтують такими елементарними правилами догляду своїх домашніх улюбленців», – рекомендує спеціаліст.Певною мірою болючою темою для Ярослава Павліка є халатність господарів до чотирилапих улюбленців. Бо ж, на жаль, часто люди нехтують зверненням до фахівця й намагаються лікувати тварину в домашніх умовах.«Спочатку дають активоване вугілля, потім заливають горілку. І вже коли нічого не допомагає, звертаються до лікаря. А ще гірше, коли приходять із єдиним проханням – зробити евтаназію (усипити. - авт.). Звісно, у моїй роботі без цього не обійтися. Адже інколи дійсно бувають випадки, коли, до прикладу, після того, як тварину збив автомобіль, єдиний варіант – усипити. Але щоразу це психологічно робити важко», – ділиться наш земляк.Та все ж робота приносить для Ярослава Павліка невимовне задоволення, адже це – його стихія. Тому й має багато подальших планів. Зокрема, він завжди користується нагодою збагачувати свої знання, отримувати новий досвід від різних майстер-класів та курсів. Також хоче поповнити і матеріальне забезпечення своєї лікарні. Зокрема, придбати рентгенапарат та ультразвукове дослідження. А ще, як зізнається Ярослав Володимирович, планує розвинути і бактеріологічний відділ.«Хочемо знайти працівника, котрий розбирається у бактеріології. Думаємо, ми дійдемо до того, що антибіотики наліво та направо не продаватимуть. От, наприклад, препарат Цефтриаксон раніше був помічним при багатьох хворобах. Тепер же організм ніби й звик до нього. А коли візьмемо і посіємо антибіотик на чутливість до мікроорганізму, то вже знатимемо, як саме лікувати тварину», – ділиться ветлікар.А ще нещодавно волонтери запропонували Ярославу Павліку зайнятися і питанням стерилізації, чіпування бродячих тварин у селищі Любешів. Адже у нас то – дійсно масштабна проблема, котра існує роками. Щодо цього має фахівець своє бачення і, що найголовніше, – шлях розв’язання. Тож у перспективі, як інформує Ярослав Павлік, – наведення порядку із бездомними тваринами Любешева.

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