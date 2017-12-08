Як реєструватися на ДПА у формі ЗНО учням коледжів та профтехів, які не вступатимуть до ВНЗ
Сьогодні, 18:45
Випускники профтехів та коледжів, які не планують вступати до вишу і складають ДПА у формі ЗНО, мають проставити відповідні позначки під час реєстрації.
Відповідне роз'яснення надає Міністерство освіти і науки.
Якщо учень профтеху, студент коледжу або технікуму завершує здобуття повної загальної середньої освіти та складає державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО, НЕ планує у 2021 році вступати до закладу вищої освіти, то під час реєстрації він має зазначити про це у відповідних полях.
Під час реєстрації на ДПА з математики або іноземної мови випускнику також потрібно обрати рівень вивчення предмета, оскільки від цього залежатиме складність завдань на тестуванні та кількість часу, відведеного на їх виконання.
Державна підсумкова атестація для тих, хто отримує повну загальну середню освіту, цьогоріч складається з 4 предметів:
української мови;
математики;
історії України або іноземної мови (за вибором);
історії України, іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії (за вибором).
На конкретних прикладах МОН пояснює алгоритм дій реєстраціє на ДПА у формі ЗНО:
Ситуація 1. Учень навчається на кваліфікованого робітника чи фахового молодшого бакалавра на проміжному курсі (наприклад, на 2-му). Щоб отримати диплом за професією, він повинен мати повну загальну середню освіту. Для цього він реєструється на ДПА у формі ЗНО. Під час заповнення полів обирає, на якому рівні вивчав математику або іноземну мову (профільний або стандарт). Також зазначає, чи потрібно обраховувати результат за 200-бальною шкалою ЗНО. Оскільки він ще продовжує вчитись у профтеху чи коледжі і НЕ вступає до закладу вищої освіти, потрібно проставити галочку біля поля «Не отримувати».
Ситуація 2. Учень навчається на кваліфікованого робітника чи фахового молодшого бакалавра і планує цього ж року вступати до закладу вищої освіти. Оскільки він закінчує здобувати повну загальну середню освіту і вона є обов'язковою для вступу на бакалавра, учень реєструється на ДПА у формі ЗНО. Під час реєстрації обирає, на якому рівні вивчав математику або іноземну мову (профільний або стандарт) і ставить галочку біля поля «Отримати (Вступ до ЗВО)» у колонці «Результати за шкалою 100-200 балів».
Дізнатися, на якому рівні вивчають предмет – профільному чи стандарту – учасник ДПА може у викладача або адміністрації закладу, де навчається.
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Відповідне роз'яснення надає Міністерство освіти і науки.
Якщо учень профтеху, студент коледжу або технікуму завершує здобуття повної загальної середньої освіти та складає державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО, НЕ планує у 2021 році вступати до закладу вищої освіти, то під час реєстрації він має зазначити про це у відповідних полях.
Під час реєстрації на ДПА з математики або іноземної мови випускнику також потрібно обрати рівень вивчення предмета, оскільки від цього залежатиме складність завдань на тестуванні та кількість часу, відведеного на їх виконання.
Державна підсумкова атестація для тих, хто отримує повну загальну середню освіту, цьогоріч складається з 4 предметів:
української мови;
математики;
історії України або іноземної мови (за вибором);
історії України, іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії (за вибором).
На конкретних прикладах МОН пояснює алгоритм дій реєстраціє на ДПА у формі ЗНО:
Ситуація 1. Учень навчається на кваліфікованого робітника чи фахового молодшого бакалавра на проміжному курсі (наприклад, на 2-му). Щоб отримати диплом за професією, він повинен мати повну загальну середню освіту. Для цього він реєструється на ДПА у формі ЗНО. Під час заповнення полів обирає, на якому рівні вивчав математику або іноземну мову (профільний або стандарт). Також зазначає, чи потрібно обраховувати результат за 200-бальною шкалою ЗНО. Оскільки він ще продовжує вчитись у профтеху чи коледжі і НЕ вступає до закладу вищої освіти, потрібно проставити галочку біля поля «Не отримувати».
Ситуація 2. Учень навчається на кваліфікованого робітника чи фахового молодшого бакалавра і планує цього ж року вступати до закладу вищої освіти. Оскільки він закінчує здобувати повну загальну середню освіту і вона є обов'язковою для вступу на бакалавра, учень реєструється на ДПА у формі ЗНО. Під час реєстрації обирає, на якому рівні вивчав математику або іноземну мову (профільний або стандарт) і ставить галочку біля поля «Отримати (Вступ до ЗВО)» у колонці «Результати за шкалою 100-200 балів».
Дізнатися, на якому рівні вивчають предмет – профільному чи стандарту – учасник ДПА може у викладача або адміністрації закладу, де навчається.
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