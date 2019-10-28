Погуляйко – у ТОП-100 найперспективніших політиків України

Юрій Погуляйко. Він зайняв 90-те місце у рейтингу.



Список опублікували на сайті інтернет-видання



До списку з волинянин також увійшов голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, родом з Нововолинська (38 місце).



До рейтингу потрапили: урядовці, представники Верховної Ради, чиновники та місцеві депутати. Велика кількість з представлених політиків в майбутньому збільшать свій вплив на формування економічного, соціального та політичного порядку денного. Політологи, в свою чергу, визначили, хто наразі має найкращі стартові позиції.



Головними критеріями для оцінки стали такі фактори, як вплив на прийняття рішень, медійна впізнаваність, вік та потенційні перспективи.



Рейтинг перспективних українських політиків 2021:



1. Дмитро Разумков (37 років) - Голова Верховної ради України.

2. Кіра Рудик (35 років) - Голова партії "Голос".

3. Кирило Тимошенко (31 рік) - Заступник Глави Офісу президента.

4. Роксолана Підласа (27 років) - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

5. Юрій Гусєв (41 рік) - Генеральний директор ДК "Укроборонпром".

6. Михайло Федоров (30 років) - Міністр цифрової трансформації України.

7. Юлія Світлична (36 років) - Народний депутат. Колишня Голова Харківської облдержадміністрації.

8. Олександр Кубраков (38 років) - Голова Укравтодору.

9. Дмитро Кулеба (39 років) - Міністр закордонних справ.

10. Євгенія Кулеба (39 років) - депутат Київської Міської Ради.

11. Дінара Габібуллаєва (27 років) - депутат Київради.

12. Яна Зінкевич (25 років) - Народний депутат.

13. Олексій Гончаренко (40 років) - Народний депутат.

14. Ольга Василевська-Смаглюк (35 років) – Народний депутат.

15. Юрій Вітренко (44 роки) – в.о. Міністра енергетики України.

16. Юлія Лапутіна (54 роки) - Міністр у справах ветеранів України.

17. Назар Холодницький (35 років) - Екс-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

18. Соломія Бобровська (31 рік) - Народний депутат.

19. Віктор Ляшко (40 років) - Головний санітарний лікар України.

20. Євгенія Кравчук (35 років) - Народний депутат.

21. Сергій Притула (39 років) - кандидат в мери Києва.

22. Софія Федина (36 років) - Народний депутат.

23. Ярослав Железняк (31 рік) - Голова фракції "Голос" у Парламенті.

24. Євген Мураєв (44 роки) - Народний депутат України VII і VIII скликань.

25. Олександр Качура (30 років) - Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

26. Артем Ситник (41 рік) - керівник НАБУ.

27. Роман Лещенко (32 роки) - Міністр аграрної політики та продовольства.

28. Олексій Жмеренецький (34 роки) - Народний депутат.

29. Олександр Дубінський (39 років) - Народний депутат.

30. Ярослав Юрчишин (40 років) - Народний депутат.

31. Віталій Безгін (30 років) - Народний депутат.

32. Андрій Андрєєв (33 роки) - Екс-депутат Київради. Засновник урбаністичної стратегії Київ-2030.

33. Анна Скороход (31 рік) - Народний депутат.

34. Віолетта Лабазюк (34 роки) - Голова Хмельницької облради.

35. Сергій Марченко (40 років) - Міністр фінансів.

36. Максим Нефьодов (36 років) - депутат Київської Міської Ради.

37. Владислав Криклій (34 роки) - Міністр інфраструктури України.

38. Андрій Герус (38 роки) - Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.



39. Олексій Гончарук (36 років) - Екс-Прем'єр-Міністр.

40. Єлизавета Ясько (30 років) - Народний депутат. Екс-голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

41. Ольга Стефанишина (35 років) - Перший Віце-прем'єр-міністр України.

42. Дмитро Наталуха (33 років) - Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

43. Олександр Скічко (29 років) - Голова Черкаської ОДА.

44. Олександр Новіков (38 років) - Керівник НАЗК.

45. Інна Совсун (36 років) - Народний депутат.

46. Аліна Загоруйко (36 років) - Народний депутат.

47. Леся Василенко (33 роки) - Народний депутат.

48. Денис Улютін (38 років) - Перший заступник Міністра фінансів.

49. Ольга Стефанишина (37 років) - Народний депутат.

50. Марина Бардіна (28 років) - Заступниця голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

51. Олена Шуляк (45 років) - Народний депутат. Заступник члена Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї ЄС.

52. Михайло Терентьєв (35 років) - Депутат Київради.

53. Юлія Клименко (44 роки) - Народний депутат.

54. Наталія Микольська (40 років) – Екс-торговий представник України.

55. Світлана Панаіотіді (41 рік) - Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

56. Тарас Шевченко (43 роки) - Заступник Міністра культури та інформаційної політики України.

57. Альона Шкрум (33 роки) - Народний депутат.

58. Віктор Євпак (35 роки) - Кандидат в мери Черкас.

59. Руслан Марцинків (41 рік) - Мер Івано-Франківська.

60. Галина Янченко (32 роки) - Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

61. Володимир Борисенко (33 роки) - Міський голова Борисполя.

62. Юрій Костюк (32 роки) - Заступник Глави Офісу президента.

63. Іван Крулько (39 років) - Народний депутат.

64. Володимир Бондаренко (35 років) - Секретар Київміськради.

65. Олексій Мовчан (26 років) - Народний депутат.

66. Вадим Васильчук (38 років) - Депутат Київради.

67. Аліна Михайлова (26 років) - Депутат Київради.

68. Дмитро Білоцерковець (34 роки) - Радник мера Києва.

69. Костянтин Бровченко (34 роки) - Депутат Київради.

70. Леонід Ємець (41 рік) - Депутат Київради.

71. Юрій Левченко (36 років) - Лідер партії "Народовладдя".

72. Олександр Лінчевський (45 років) - Депутат Київради.

73. Денис Москаль (45 років) - Депутат Київради.

74. Павло Кириленко (34 роки) Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

75. Анна Путрова (38 років) - Народний депутат. Керівник Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

76. Вікторія Муха (40 років) - Депутат Київради.

77. Олексій Окопний (36 років) - Депутат Київради.

78. Олексій Кучер (35 років) - Колишній Харківської ОДА.

79. Артем Семенихін (38 років) - Мер Конотопа.

80. Олександр Третяк (35 років) - Мер Рівного.

81. Людмила Буймістер (35 років) - Народний депутат.

82. Роман Грищук (31 рік) - Народний депутат.

83. Олег Синєгубов (37 років) Голова Полтавської ОДА.

84. Зубрицька Олеся (41 рік) - Депутат Київради/

85. Юрій Камельчук (40 років) - Народний депутат.

86. Роман Лозинський (27 років) - Перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

87. Андрій Мотовиловець (38 років) - Народний депутат.

88. Олексій Соболєв - Директор ProZorro Продажі.

89. Віталій Нестор (31 рік) - Депутат Київради.

90. Юрій Погуляйко (42 роки) - Голова Волинської ОДА.

91. Андрій Ніколаєнко (41 рік) - Депутат Київради.

92. Наталія Піпа (37 рік) - Секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

93. Тетяна Плачкова (38 років) - Народний депутат.

94. Олександр Санченко (32 роки) - Народний депутат.

95. Олександра Устінова (35 роки) - Народний депутат.

96. Святослав Юраш (24 роки) - Народний депутат.

97. Сергій Борзов (40 років) - Голова Вінницької ОДА.

98. Олексій Дорогань - виконавчий директор Офісу ефективно регулювання (BRDO).

99. Андрій Назаренко (41 рік) - Голова Кіровоградської ОДА.

100. Ганна Коваленко (36 років) - Депутат Київради.



Зокрема, варто зазначити, що опитування є експертним та не претендує на соціологічну репрезентативність, а лише є продуктом аналітики та політичного моделювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти назвали 100 найперспективніших українських політиків, до яких потрапив голова Волинської ОДАВін зайняв 90-те місце у рейтингу.Список опублікували на сайті інтернет-видання Gazeta.ua. До списку з волинянин також увійшов голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, родом з Нововолинська (38 місце).До рейтингу потрапили: урядовці, представники Верховної Ради, чиновники та місцеві депутати. Велика кількість з представлених політиків в майбутньому збільшать свій вплив на формування економічного, соціального та політичного порядку денного. Політологи, в свою чергу, визначили, хто наразі має найкращі стартові позиції.Головними критеріями для оцінки стали такі фактори, як вплив на прийняття рішень, медійна впізнаваність, вік та потенційні перспективи.Рейтинг перспективних українських політиків 2021:1. Дмитро Разумков (37 років) - Голова Верховної ради України.2. Кіра Рудик (35 років) - Голова партії "Голос".3. Кирило Тимошенко (31 рік) - Заступник Глави Офісу президента.4. Роксолана Підласа (27 років) - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.5. Юрій Гусєв (41 рік) - Генеральний директор ДК "Укроборонпром".6. Михайло Федоров (30 років) - Міністр цифрової трансформації України.7. Юлія Світлична (36 років) - Народний депутат. Колишня Голова Харківської облдержадміністрації.8. Олександр Кубраков (38 років) - Голова Укравтодору.9. Дмитро Кулеба (39 років) - Міністр закордонних справ.10. Євгенія Кулеба (39 років) - депутат Київської Міської Ради.11. Дінара Габібуллаєва (27 років) - депутат Київради.12. Яна Зінкевич (25 років) - Народний депутат.13. Олексій Гончаренко (40 років) - Народний депутат.14. Ольга Василевська-Смаглюк (35 років) – Народний депутат.15. Юрій Вітренко (44 роки) – в.о. Міністра енергетики України.16. Юлія Лапутіна (54 роки) - Міністр у справах ветеранів України.17. Назар Холодницький (35 років) - Екс-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.18. Соломія Бобровська (31 рік) - Народний депутат.19. Віктор Ляшко (40 років) - Головний санітарний лікар України.20. Євгенія Кравчук (35 років) - Народний депутат.21. Сергій Притула (39 років) - кандидат в мери Києва.22. Софія Федина (36 років) - Народний депутат.23. Ярослав Железняк (31 рік) - Голова фракції "Голос" у Парламенті.24. Євген Мураєв (44 роки) - Народний депутат України VII і VIII скликань.25. Олександр Качура (30 років) - Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.26. Артем Ситник (41 рік) - керівник НАБУ.27. Роман Лещенко (32 роки) - Міністр аграрної політики та продовольства.28. Олексій Жмеренецький (34 роки) - Народний депутат.29. Олександр Дубінський (39 років) - Народний депутат.30. Ярослав Юрчишин (40 років) - Народний депутат.31. Віталій Безгін (30 років) - Народний депутат.32. Андрій Андрєєв (33 роки) - Екс-депутат Київради. Засновник урбаністичної стратегії Київ-2030.33. Анна Скороход (31 рік) - Народний депутат.34. Віолетта Лабазюк (34 роки) - Голова Хмельницької облради.35. Сергій Марченко (40 років) - Міністр фінансів.36. Максим Нефьодов (36 років) - депутат Київської Міської Ради.37. Владислав Криклій (34 роки) - Міністр інфраструктури України.39. Олексій Гончарук (36 років) - Екс-Прем'єр-Міністр.40. Єлизавета Ясько (30 років) - Народний депутат. Екс-голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.41. Ольга Стефанишина (35 років) - Перший Віце-прем'єр-міністр України.42. Дмитро Наталуха (33 років) - Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.43. Олександр Скічко (29 років) - Голова Черкаської ОДА.44. Олександр Новіков (38 років) - Керівник НАЗК.45. Інна Совсун (36 років) - Народний депутат.46. Аліна Загоруйко (36 років) - Народний депутат.47. Леся Василенко (33 роки) - Народний депутат.48. Денис Улютін (38 років) - Перший заступник Міністра фінансів.49. Ольга Стефанишина (37 років) - Народний депутат.50. Марина Бардіна (28 років) - Заступниця голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.51. Олена Шуляк (45 років) - Народний депутат. Заступник члена Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї ЄС.52. Михайло Терентьєв (35 років) - Депутат Київради.53. Юлія Клименко (44 роки) - Народний депутат.54. Наталія Микольська (40 років) – Екс-торговий представник України.55. Світлана Панаіотіді (41 рік) - Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.56. Тарас Шевченко (43 роки) - Заступник Міністра культури та інформаційної політики України.57. Альона Шкрум (33 роки) - Народний депутат.58. Віктор Євпак (35 роки) - Кандидат в мери Черкас.59. Руслан Марцинків (41 рік) - Мер Івано-Франківська.60. Галина Янченко (32 роки) - Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.61. Володимир Борисенко (33 роки) - Міський голова Борисполя.62. Юрій Костюк (32 роки) - Заступник Глави Офісу президента.63. Іван Крулько (39 років) - Народний депутат.64. Володимир Бондаренко (35 років) - Секретар Київміськради.65. Олексій Мовчан (26 років) - Народний депутат.66. Вадим Васильчук (38 років) - Депутат Київради.67. Аліна Михайлова (26 років) - Депутат Київради.68. Дмитро Білоцерковець (34 роки) - Радник мера Києва.69. Костянтин Бровченко (34 роки) - Депутат Київради.70. Леонід Ємець (41 рік) - Депутат Київради.71. Юрій Левченко (36 років) - Лідер партії "Народовладдя".72. Олександр Лінчевський (45 років) - Депутат Київради.73. Денис Москаль (45 років) - Депутат Київради.74. Павло Кириленко (34 роки) Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.75. Анна Путрова (38 років) - Народний депутат. Керівник Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.76. Вікторія Муха (40 років) - Депутат Київради.77. Олексій Окопний (36 років) - Депутат Київради.78. Олексій Кучер (35 років) - Колишній Харківської ОДА.79. Артем Семенихін (38 років) - Мер Конотопа.80. Олександр Третяк (35 років) - Мер Рівного.81. Людмила Буймістер (35 років) - Народний депутат.82. Роман Грищук (31 рік) - Народний депутат.83. Олег Синєгубов (37 років) Голова Полтавської ОДА.84. Зубрицька Олеся (41 рік) - Депутат Київради/85. Юрій Камельчук (40 років) - Народний депутат.86. Роман Лозинський (27 років) - Перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.87. Андрій Мотовиловець (38 років) - Народний депутат.88. Олексій Соболєв - Директор ProZorro Продажі.89. Віталій Нестор (31 рік) - Депутат Київради.91. Андрій Ніколаєнко (41 рік) - Депутат Київради.92. Наталія Піпа (37 рік) - Секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.93. Тетяна Плачкова (38 років) - Народний депутат.94. Олександр Санченко (32 роки) - Народний депутат.95. Олександра Устінова (35 роки) - Народний депутат.96. Святослав Юраш (24 роки) - Народний депутат.97. Сергій Борзов (40 років) - Голова Вінницької ОДА.98. Олексій Дорогань - виконавчий директор Офісу ефективно регулювання (BRDO).99. Андрій Назаренко (41 рік) - Голова Кіровоградської ОДА.100. Ганна Коваленко (36 років) - Депутат Київради.Зокрема, варто зазначити, що опитування є експертним та не претендує на соціологічну репрезентативність, а лише є продуктом аналітики та політичного моделювання.

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