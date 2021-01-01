вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях. ФОТО

Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях. ФОТО
На Львівщині через сильні замети машина швидкої допомоги не могла під'їхати до помешкання пацієнтки, у якої трапився інфаркт. Проте медики не розгубились і вирішили везти жінку на санях.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф у Facebook, - пише УНІАН.

Важкі погодні умови дуже ускладнили роботу лікарям. Проте медики впорались та допомогли жінці.

За допомогою до медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звернулася фельдшерка пункту екстреної меддопомоги "Жовква". Жінка першою прибула на виклик й виявила у пацієнтки інфаркт.

Проте перевезення хворої до медзакладу дуже ускладнили важкі погодні умови. Через снігові замети та відсутність дороги під'їхати до помешкання пацієнтки було практично не можливо. Тому хвору до карети швидкої допомоги відвезли на санях.

Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях. ФОТО
Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пацієнтка, негода, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку судили бельгійського бізнесмена, який наїхав позашляховиком на чоловіка
Сьогодні, 15:33
Волинська «швидка» отримала 6 нових автомобілів Citroën Jumper. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях. ФОТО
Сьогодні, 14:57
У Луцьку на небезпечному перехресті облаштують новий світлофор
Сьогодні, 14:23
Погуляйко – у ТОП-100 найперспективніших політиків України
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду
Сьогодні, 05:32
У Києві пасажири штовхали автобус, що застряг у снігу. ВІДЕО У Києві пасажири штовхали автобус, що застряг у снігу. ВІДЕО
Сьогодні, 02:20
Через негоду понад 130 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання Через негоду понад 130 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання
09 лютий, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян постануть перед судом за незаконну порубку сосен
Сьогодні, 15:43
 0
Про виклики 2020-го та плани на рік прийдешній – генеральний директор компанії «Місто для людей» в Луцьку Тарас Ромчук*
Сьогодні, 15:35
 0
У Луцьку судили бельгійського бізнесмена, який наїхав позашляховиком на чоловіка
Сьогодні, 15:33
 0
Волинська «швидка» отримала 6 нових автомобілів Citroën Jumper. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях. ФОТО
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8