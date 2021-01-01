Волинська «швидка» отримала 6 нових автомобілів Citroën Jumper. ФОТО

На Волині бригади екстреної медичної допомоги сьогодні, 10 лютого, отримали 6 спеціалізованих автомобілів.На базі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбулася урочиста передача ключів від нових автомобілів придбаних за кошти НСЗУ, - інформують у Волинській ОДА.Нагадаємо, що у зв’язку із Програмою медичних гарантій на рівні вторинної медичної допомоги, яка запрацювала 1 квітня 2020 року, заклади охорони здоров’я, що надають цю допомогу розпочали роботу за договорами з НСЗУ. Відповідно, підприємство «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» закупило 6 автомобілів марки Citroën Jumper типу С за кошти Національної служби здоров’я, які були виділені в межах пакету медичних послуг «Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на COVID-19».Ціна одного такого транспортного засобу склала 2 млн 663 тис грн.Спеціалізовані автомобілі отримали бригади екстреної медичної допомоги хворим на COVID-19 та їх транспортування в лікувальні заклади, а саме:1 автомобіль – Нововолинське відділення ЕМД;1 автомобіль – Ковельське відділення ЕМД;2 автомобілі – відділення медицини катастроф;по 1 автомобілю – Луцькі міські відділення УМД №1 та №2.«Отримати новий автомобіль – це завжди велике свято для нас. Тому що він буде слугувати для порятунку людського життя, а особливо в цей важкий час, коли в країні триває боротьба із коронавірусною інфекцією. Цей автомобіль забезпечений усім обладнанням, яке необхідне для порятунку життів пацієнтів», – зазначила завідувач Нововолинського відділення ЕМДОкрім того, додатково ще 3 автомобілі екстреної медичної допомоги Citroën Jumper типу В передаються у Горохівське відділення ЕМД, Рожищенське ЕМД та Луцьке міське відділення ЕМД №2.До слова, транспортні засоби обладнані сучасним медичним обладнанням, системою подачі кисню, апаратами штучної вентиляції легень, дефібриляторами, електрокардіографами, капнографами та засобами транспортування пацієнтів.