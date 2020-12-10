Жителька Світязя потрапила на «гачок» до псевдобанківських працівників





Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Жінка розповіла, що у телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 10 тисяч гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.





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