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Жителька Світязя потрапила на «гачок» до псевдобанківських працівників

Жителька Світязя потрапила на «гачок» до псевдобанківських працівників
На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила жителька села Світязь.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Жінка розповіла, що у телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 10 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.


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Теги: шахраї, волинянка
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