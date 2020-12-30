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Двоє волинян постануть перед судом за незаконну порубку сосен

Двоє волинян постануть перед судом за незаконну порубку сосен
Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти у кримінальних проваженнях про вчинені волинянами незаконні порубки дерев.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 39-річний житель Камінь-Каширщини 29 жовтня 2020 року незаконно зрубав девять сосен на території Боровненського лісництва, завдавши шкоди природному середовищу на суму понад 97 тисяч гривень.

Чоловіка судитимуть за незаконну порубку дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч.4 ст.246 КК України,покарання – до 7 років позбавлення волі).

Інший обвинувачений постане перед судом за те, що 28 вересня незаконно зрубав на території Мощаницького лісництва чотири сосни й перевіз їх до свого обійстя, завдавши матеріальної шкоди державному підприємству «Лісомисливське господарство «Звірівське» на суму понад 40 тисяч гривень.

Він відповідатиме за незаконну порубку та перевезення незаконно зрубаних дерев, унаслідок чого заподіяно істотну шкоду (ч.1 ст. 246 КК України, покарання – до трьох років позбавлення волі ).

Міру покарання обом обвинуваченим обере суд.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, незаконна порубка лісу, волиняни
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