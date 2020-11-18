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У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики: назвали переможців

У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики: назвали переможців
У Луцьку 8-9 лютого тривав чемпіонат Волинської області з гімнастики художньої.

На змаганнях гідно виступили вихованки відділення гімнастики художньої ДЮСШ № 3,- інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради.

За програмою Майстрів спорту України чемпіонкою стала Сцьольна Анна, 2-ге місце посіла Іваник Дарія, 3-ою стала Смаглюк Олександра.

Серед учасниць 2006 року 2 місце виборола Омельчук Вікторія,
серед спортсменок 2007 року 1 місце - у Щурук Анни, 2 місце виборола Поліщук Уляна, 3 місце зайняла Філімонова Поліна.

У категорії учасниць 2008 року 1 місце зайняла Матвєєва Анна,
а 3 місце розділили Масон Поліна та Калиш Валерія.

В змаганнях за програмою першого розряду 3 місце зайняла Забіяка Анна.

Діти, які виступають за програмою майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України готуються до групових вправах кубку України, який відбудеться 2-4 березня в місті Дніпро.


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Теги: гімнастки, переможці
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