У Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики: назвали переможців
Сьогодні, 15:50
У Луцьку 8-9 лютого тривав чемпіонат Волинської області з гімнастики художньої.
На змаганнях гідно виступили вихованки відділення гімнастики художньої ДЮСШ № 3,- інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради.
За програмою Майстрів спорту України чемпіонкою стала Сцьольна Анна, 2-ге місце посіла Іваник Дарія, 3-ою стала Смаглюк Олександра.
Серед учасниць 2006 року 2 місце виборола Омельчук Вікторія,
серед спортсменок 2007 року 1 місце - у Щурук Анни, 2 місце виборола Поліщук Уляна, 3 місце зайняла Філімонова Поліна.
У категорії учасниць 2008 року 1 місце зайняла Матвєєва Анна,
а 3 місце розділили Масон Поліна та Калиш Валерія.
В змаганнях за програмою першого розряду 3 місце зайняла Забіяка Анна.
Діти, які виступають за програмою майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України готуються до групових вправах кубку України, який відбудеться 2-4 березня в місті Дніпро.
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На змаганнях гідно виступили вихованки відділення гімнастики художньої ДЮСШ № 3,- інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради.
За програмою Майстрів спорту України чемпіонкою стала Сцьольна Анна, 2-ге місце посіла Іваник Дарія, 3-ою стала Смаглюк Олександра.
Серед учасниць 2006 року 2 місце виборола Омельчук Вікторія,
серед спортсменок 2007 року 1 місце - у Щурук Анни, 2 місце виборола Поліщук Уляна, 3 місце зайняла Філімонова Поліна.
У категорії учасниць 2008 року 1 місце зайняла Матвєєва Анна,
а 3 місце розділили Масон Поліна та Калиш Валерія.
В змаганнях за програмою першого розряду 3 місце зайняла Забіяка Анна.
Діти, які виступають за програмою майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України готуються до групових вправах кубку України, який відбудеться 2-4 березня в місті Дніпро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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