На українських дорогах встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, на Волині – 5
Сьогодні, 16:15
У 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.
Про це інформують очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у Facebook, заступник міністра МВС Антон Геращенко на брифінгу, пише Українська правда.
Зокрема, на Волині планують вмонтувати 5 комплексів автоматичної фіксації.
«Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет», - пише Арсен Аваков.
Міністр також виклав інфографіку, яка уточнює, де саме будуть встановлювати ці камери.
Як уточнює Тракало, за 8 місяців діяльності системи автофіксації кількість правопорушень у місцях, де встановлені 48 камер, зменшилася втричі, а винесених за перевищення швидкісного режиму постанов – у шість разів.
З понад 210 мільйонів гривень штрафів, 84% - сплачено за так званим «пільговим тарифом» у перші 10 днів, що свідчить про готовність учасників дорожнього руху брати відповідальність за безпеку на дорогах.
На брифінгу Геращенко також повідомив, що крім стаціонарних камер у 2021 році почнуть впроваджувати проєкт із авто-фантомами. За словами заступника Авакова, чотири машини вже обладнуються радарами і будуть запущені в режимі тестування. Після перевірки за 2021-2023 рік, планується закупити до 100 таких машин.
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Про це інформують очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у Facebook, заступник міністра МВС Антон Геращенко на брифінгу, пише Українська правда.
Зокрема, на Волині планують вмонтувати 5 комплексів автоматичної фіксації.
«Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет», - пише Арсен Аваков.
Міністр також виклав інфографіку, яка уточнює, де саме будуть встановлювати ці камери.
Як уточнює Тракало, за 8 місяців діяльності системи автофіксації кількість правопорушень у місцях, де встановлені 48 камер, зменшилася втричі, а винесених за перевищення швидкісного режиму постанов – у шість разів.
З понад 210 мільйонів гривень штрафів, 84% - сплачено за так званим «пільговим тарифом» у перші 10 днів, що свідчить про готовність учасників дорожнього руху брати відповідальність за безпеку на дорогах.
На брифінгу Геращенко також повідомив, що крім стаціонарних камер у 2021 році почнуть впроваджувати проєкт із авто-фантомами. За словами заступника Авакова, чотири машини вже обладнуються радарами і будуть запущені в режимі тестування. Після перевірки за 2021-2023 рік, планується закупити до 100 таких машин.
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