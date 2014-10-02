На українських дорогах встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, на Волині – 5





Про це інформують очільник МВС Арсен Аваков у Ярослав Тракало у Антон Геращенко на брифінгу,



Зокрема, на Волині планують вмонтувати 5 комплексів автоматичної фіксації.



«Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет», - пише Арсен Аваков.



Міністр також виклав інфографіку, яка уточнює, де саме будуть встановлювати ці камери.





Як уточнює Тракало, за 8 місяців діяльності системи автофіксації кількість правопорушень у місцях, де встановлені 48 камер, зменшилася втричі, а винесених за перевищення швидкісного режиму постанов – у шість разів.



З понад 210 мільйонів гривень штрафів, 84% - сплачено за так званим «пільговим тарифом» у перші 10 днів, що свідчить про готовність учасників дорожнього руху брати відповідальність за безпеку на дорогах.



На брифінгу Геращенко також повідомив, що крім стаціонарних камер у 2021 році почнуть впроваджувати проєкт із авто-фантомами. За словами заступника Авакова, чотири машини вже обладнуються радарами і будуть запущені в режимі тестування. Після перевірки за 2021-2023 рік, планується закупити до 100 таких машин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.Про це інформують очільник МВС Twitter , заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Facebook , заступник міністра МВСна брифінгу, пише Українська правда.Зокрема, на Волині планують вмонтувати 5 комплексів автоматичної фіксації.«Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет», - пише Арсен Аваков.Міністр також виклав інфографіку, яка уточнює, де саме будуть встановлювати ці камери.Як уточнює Тракало, за 8 місяців діяльності системи автофіксації кількість правопорушень у місцях, де встановлені 48 камер, зменшилася втричі, а винесених за перевищення швидкісного режиму постанов – у шість разів.З понад 210 мільйонів гривень штрафів, 84% - сплачено за так званим «пільговим тарифом» у перші 10 днів, що свідчить про готовність учасників дорожнього руху брати відповідальність за безпеку на дорогах.На брифінгу Геращенко також повідомив, що крім стаціонарних камер у 2021 році почнуть впроваджувати проєкт із авто-фантомами. За словами заступника Авакова, чотири машини вже обладнуються радарами і будуть запущені в режимі тестування. Після перевірки за 2021-2023 рік, планується закупити до 100 таких машин.

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