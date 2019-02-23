Судитимуть підприємицю з Волині, яка викрала чужий паспорт та взяла кредит

Підприємиця з Камінь-Каширщини, яка шляхом обману отримала від держави 130 тисяч гривень, постане перед судом.Про це повідомляє обласна прокуратура.Слідство встановило, що у 2013 році волинянка викрала чужий паспорт, а у 2016 підробила усі необхідні документи, аби отримати у Волинському обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі позику нібито задля будівництва хати.Згодом спритниця, отримавши кошти в загальній сумі 130 тисяч гривень, надавала так само підроблені документи про придбання будматеріалів, аби засвідчити цільове використання коштів, які насправді витрачала на власний розсуд.За всі ці незаконні дії вона тепер відповідатиме перед судом.У провадженні Волинським обласним фондом індивідуального будівництва на селі заявлено цивільний позов про стягнення з обвинуваченої 130 тис. грн.З метою забезпечення відшкодування завданих збитків наклали арешт на її майно на суму 100 тисяч гривень.