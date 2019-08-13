На чемпіонаті світу гімн Росії замінять музикою Чайковського
Сьогодні, 00:15
На чемпіонаті світу з ковзанярського спорту гімн Росії через санкції замінять музикою Чайковського.
Про це повідомила директорка Союзу ковзанярів Росії (СКР) Варвара Баришева, - пише Українська правда.
"ISU повідомив нам, що ми можемо вибрати музичну тему самі на узгодження. Ми обговорили різні ідеї щодо тієї музики, яка могла б звучати на нагородженні наших спортсменів. Проконсультувалися з командою. Вирішили вибрати музичну тему з 1-го концерту Петра Ілліча Чайковського, і ISU нам її погодив. Нам хотілося, щоб музика була урочистою, впізнаваною в усьому світі і при цьому відсилала до багатющої культурної спадщини нашої країни", - сказала Баришева.
Як відомо, через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства Росії на два роки заборонили використовувати гімн на олімпіадах і чемпіонатах світу.
За словами Баришевої, мелодія, яка заміняє гімн, повинна бути впізнаваною в усьому світі.
Чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях 2021 пройде з 11 по 14 лютого на ковзанці "Тіалф" в голландському Херенвені.
Чемпіонат світу з шорт-треку запланований на 5-7 березня в голландському Дордрехті.
Нагадаємо, у липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил. 25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.
У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції.
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Про це повідомила директорка Союзу ковзанярів Росії (СКР) Варвара Баришева, - пише Українська правда.
"ISU повідомив нам, що ми можемо вибрати музичну тему самі на узгодження. Ми обговорили різні ідеї щодо тієї музики, яка могла б звучати на нагородженні наших спортсменів. Проконсультувалися з командою. Вирішили вибрати музичну тему з 1-го концерту Петра Ілліча Чайковського, і ISU нам її погодив. Нам хотілося, щоб музика була урочистою, впізнаваною в усьому світі і при цьому відсилала до багатющої культурної спадщини нашої країни", - сказала Баришева.
Як відомо, через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства Росії на два роки заборонили використовувати гімн на олімпіадах і чемпіонатах світу.
За словами Баришевої, мелодія, яка заміняє гімн, повинна бути впізнаваною в усьому світі.
Чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях 2021 пройде з 11 по 14 лютого на ковзанці "Тіалф" в голландському Херенвені.
Чемпіонат світу з шорт-треку запланований на 5-7 березня в голландському Дордрехті.
Нагадаємо, у липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил. 25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.
У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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