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На Волині зухвалий злодій двічі обікрав один і той самий будинок

На Волині зухвалий злодій двічі обікрав один і той самий будинок
Крадію, який у Іваничівському районі двічі обікрав будинок, вдалося уникнути ув’язнення і обійтися умовним терміном.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Буг.

Відповідно до матеріалів справи, в жовтні 2020 року уродженець села Граддя Маневицького району, віджавши пластикове вікно у ванній кімнаті, проник в один із будинків Іваничівщини й викрав звідти безпровідні навушники та 100 гривень, чим заподіяв власнику матеріальну шкоду на 1200 гривень.

На цьому злодій не зупинився. 2-го листопада він повторно «обчистив» цей самий будинок. Цього разу він поцупив фотоапарат NIKON, сумку до нього та мобільну батарею. Згідно висновку товарознавчої експертизи, вартість викраденого – 2077 гривень.

Проти зловмисника порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки. Однак звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

Також крадію доведеться доведеться сплатити в дохід держави 980 гривень за проведення товарознавчої експертизи.

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Теги: злодій, крадіжка
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