Екскапітан «Волині» покине «Динамо» і переїде до Польщі





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Йдеться про 14-разового чемпіона Польщі варшавську "Легію". До кінця цього тижня у клубі планують представити двох новачків – "динамівсько-волинського" захисника Артема Шабанова і нападника Джасурбека Яхшибоєва

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Як і очікувалося раніше, Шабанов вирушить у Польщу на правах оренди з правом викупу.



Клуби вже узгодили всі деталі оренди, але поки що не домовилися щодо суми викупу контракту українця, якщо "Легія" вирішить скористатися цим правом влітку.



Нинішнього сезону 28-річний Шабанов провів лише 2 матчі за першу команду "Динамо".



За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оборонець київського "Динамо", який свого часу захищав кольори луцької "Волині" Артем Шабанов до кінця тижня може приєднатися до однієї з польських команд.Про це повідомляє Depo. Йдеться про 14-разового чемпіона Польщі варшавську "Легію". До кінця цього тижня у клубі планують представити двох новачків – "динамівсько-волинського" захисника Артема Шабанова і нападникаЯк і очікувалося раніше, Шабанов вирушить у Польщу на правах оренди з правом викупу.Клуби вже узгодили всі деталі оренди, але поки що не домовилися щодо суми викупу контракту українця, якщо "Легія" вирішить скористатися цим правом влітку.Нинішнього сезону 28-річний Шабанов провів лише 2 матчі за першу команду "Динамо".За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

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