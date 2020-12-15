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Екскапітан «Волині» покине «Динамо» і переїде до Польщі

Екскапітан «Волині» покине «Динамо» і переїде до Польщі
Оборонець київського "Динамо", який свого часу захищав кольори луцької "Волині" Артем Шабанов до кінця тижня може приєднатися до однієї з польських команд.

Про це повідомляє Depo.

Йдеться про 14-разового чемпіона Польщі варшавську "Легію". До кінця цього тижня у клубі планують представити двох новачків – "динамівсько-волинського" захисника Артема Шабанова і нападника Джасурбека Яхшибоєва
.

Як і очікувалося раніше, Шабанов вирушить у Польщу на правах оренди з правом викупу.

Клуби вже узгодили всі деталі оренди, але поки що не домовилися щодо суми викупу контракту українця, якщо "Легія" вирішить скористатися цим правом влітку.

Нинішнього сезону 28-річний Шабанов провів лише 2 матчі за першу команду "Динамо".

За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

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Теги: спорт, Волинь, Луцьк, Артем Шабанов
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