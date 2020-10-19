Немовля, яке жінка на Рівненщині поклала у морозильну камеру, народилося живим
Сьогодні, 17:25
Експертиза показала, що немовля, яке матір на Рівненщині поклала у морозильну камеру, народилося живим.
Про це повідомляє «Радіо ТРЕК».
Виявилося, що немовля жінка помістила у морозильну камеру ще живим. Як зазначив заступник начальника слідчого відділення поліції №1 у місті Дубровиця Сарненського районного відділу поліції Вадим Пінчук, згідно з лікарським свідоцтвом, смерть немовляти настала внаслідок переохолодження.
«Причиною смерті стало переохолодження, тобто, дитину помістили живою в морозильну камеру», – повідомив Вадим Пінчук.
Нині жінка перебуває у Дубровицькій центральній районній лікарні. Вона уже прийшла до тями.
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Про це повідомляє «Радіо ТРЕК».
Виявилося, що немовля жінка помістила у морозильну камеру ще живим. Як зазначив заступник начальника слідчого відділення поліції №1 у місті Дубровиця Сарненського районного відділу поліції Вадим Пінчук, згідно з лікарським свідоцтвом, смерть немовляти настала внаслідок переохолодження.
«Причиною смерті стало переохолодження, тобто, дитину помістили живою в морозильну камеру», – повідомив Вадим Пінчук.
Нині жінка перебуває у Дубровицькій центральній районній лікарні. Вона уже прийшла до тями.
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Сьогодні, 17:25