Немовля, яке жінка на Рівненщині поклала у морозильну камеру, народилося живим





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Виявилося, що немовля жінка помістила у морозильну камеру ще живим. Як зазначив заступник начальника слідчого відділення поліції №1 у місті Дубровиця Сарненського районного відділу поліції Вадим Пінчук, згідно з лікарським свідоцтвом, смерть немовляти настала внаслідок переохолодження.



«Причиною смерті стало переохолодження, тобто, дитину помістили живою в морозильну камеру», – повідомив Вадим Пінчук.



Нині жінка перебуває у Дубровицькій центральній районній лікарні. Вона уже прийшла до тями.

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