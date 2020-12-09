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Хворіють і чоловіки: історія 56-річного волинянина, який захворів на рак грудей

Хворіють і чоловіки: історія 56-річного волинянина, який захворів на рак грудей
Худий чоловік старшого віку сидить на лікарняному ліжку. Розмовляючи, він час від часу поправляє картату сорочку на грудях. Місці його болю і тривог.

Володимир родом з одного з волинських сіл. Його прізвище і точну географію журналісти називають на прохання самого героя, - пише видання Перший.

56-річний чоловік останні пів століття практично не бував у лікарів, за винятком «примусових» комісій для водіїв. А коли нарешті дійшов на прийом (ну, як дійшов… привели), почув «дивний» і несподіваний діагноз – рак грудей, 3 стадія.

Рак молочної залози – найпоширеніша онкохвороба серед жінок. А от чоловіки, здавалося б, не повинні на неї хворіти. Але ж ні – таки хворіють. За даними Національного канцер-реєстру України, у 2018 році рак грудей знайшли майже у 15 тисяч жінок та 145 чоловіків (трохи менше одного на 100 тисяч населення).

«Хіба я думав, що то може бути рак? Нащо дурним голову забивати?»

У 6 років маленький Володимир, граючись, впав з даху: «Батько хотів набити, казав – не придурюйся, але «швидкою» завезли до лікарні».

Точний перелік травм він не пам’ятає, але каже, що в лікарняних стінах пробув з осені до літа, бо і голова була розбита, і ребра, і ноги… Спершу з хлопчиком була мама, а коли той прийшов до тями, залишився сам «з трьома дядьками в палаті».

«Кожен день кров брали, уколи робили. Тільки яка медсестра йде – я вже під ліжком. Тікав багато разів», – пригадує він.

Дитячі спогади залишили страхи на все життя: «Як шприц бачу, то готовий знепритомніти. Кров із пальця здати – вже проблема».

Коли 1,5 року тому в грудях з’явилася гулька, Володимир не звернув на це уваги, бо, як сам каже, нащо зайвим голову забивати? Робота водієм, домашнє господарство – йому є чим зайнятися, щоб не думати про «дурниці».

Гулька тим часом росла, чесалась і боліла: «Якось стукнувся, то по відчуттях, ніби током вдарило».

Але й це не спонукало чоловіка задуматися про похід до лікарні. Натомість змусили родичі.

«Братиха побачила, сказала сестрі, а та: «Їдь до хірурга, хай подивиться». Якби не братиха, сам би ніколи не пішов», – зізнається Володимир.

Хірург у районній лікарні тягнути не став та спрямував на огляд в обласний центр онкології. Кілька днів обстежень – і чоловік вже лежить у маленькій одномісній палаті колись мамологічного, а після реформи – хірургічного відділення №2. У традиційно жіночому відділенні одномісну палату бережуть якраз для таких випадків. Бо чоловіки з раком грудей, хоч і рідко, та все ж приходять сюди лікуватися. У середньому тут 2-3 таких пацієнтів на рік.

Сам Володимир запевняє, що до свого діагнозу поставився спокійно.

«Гулька, як гулька. Не думав, що то може бути рак, але й не здивувався. Якби добре припекло, я і сам би її вирізав... – впевнено заявляє він і підкочує штани, намагаючись згадати, на якій нозі має шрам. – В армії пулю без наркозу дістали, ниткою зашили. Яке там лікування – спирт, керосин і все».

На умови в онкоцентрі він не нарікає: «Ставлення нормальне, що в лікарів, що в санітарок. Кормлять непогано, тепло, світло. Що ще треба? Хіба вчепитися нема за що. Столова-ліжко, столова-ліжко. Вдома вже б якесь поліно розрубав…»

Навіть те, що через карантин до пацієнтів не пускають відвідувачів, чоловіка не засмучує.
Хворіють і чоловіки: історія 56-річного волинянина, який захворів на рак грудей

«Хіба то проблема? Тож телефони є. А що, їхати стільки світу, щоб тільки мене побачити?» – дивується він запитанню і розповідає, що вже знайшов спільну мову з кількома товаришами по нещастю з інших відділень.

Попереду на Володимира чекають 6 курсів хімієтерапії та мінімум місяць променевої терапії. Загалом же лікування може тривати приблизно пів року. Скільки це коштуватиме, він ще не дізнавався. На це у чоловіка своя відповідь: як буде, так буде.

Коли чоловікам потрібен мамолог

Хірург-мамолог Волинського обласного медичного центру онкології Сергій Кучко каже, що випадок Володимира не можна назвати простим, але пощастило, що, попри довге зволікання, недуга не встигла поширитися на інші органи.
Хірург-мамолог Сергій Кучко
Хірург-мамолог Сергій Кучко

Чоловіків із раком грудної залози зазвичай лікують за тим же принципом, що й жінок: операція, хіміє-, променева терапія.

Однак вони часто звертаються до медиків у значно гіршому стані просто тому, що не знають: рак грудей – не лише жіноча проблема, – запевняє мамолог.

«Жінки частіше ходять на профілактичні огляди, доглядають за собою, а чоловіки, поки не притисне, до лікаря не підуть», – пояснює він.

Зі слів Сергія Кучка, рак грудей у чоловіків «на рівному місці» рідко з’являється. Онкології можуть передувати гінекомастія (збільшення грудей з одного або двох боків), захворювання простати (простатит, аденома), вживання анаболічних стероїдів у спортсменів, ожиріння (хоча й не завжди).

Гінекомастія як фактор найбільшого ризику трапляється й у 18, й у 85 років. З цим захворюванням обов’язково звертатися до мамолога, бо є випадки, коли доречне спостереження, а є – коли потрібно видаляти утворення.

Загалом же будь-яке збільшення грудних залоз, ущільнення, вузли, збільшення лімфатичних вузлів, зміни сосків, в тому числі виділення з них, заглиблення і випуклості на шкірі, почервоніння, лущення вимагають обстеження. Точно не варто чекати появи болю.

«Якщо болить, це означає, що хвороба вже не на ранній стадії: десь залучені нервові закінчення, десь – перетиснуті лімфатичні вузли. Вилікувати це буде набагато складніше», – каже Сергій Кучко.

«Головне – не тягнути, не займатися самолікуванням (не гріти, нічого не прикладати), а йти до лікаря. Тоді шанси на здорове життя значно більші», – переконує він.

У практиці хірурга є пацієнти, які одужали і живуть вже більше 10 років відтоді, як почули діагноз «рак». Але, на жаль, є й ті, кому перемогти хворобу не вдалося. Час у цій справі часто відіграє вирішальну роль.

Текст і фото: Віта Сахнік

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Теги: рак грудей, чоловік, Волинь
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