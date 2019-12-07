У «Старого Луцька» – новий гравець





Про це повідомляє пресслужба команди.



Першим новачком "Старого Луцька" у 2021 році став захисник Данило Марків.



Раніше 18-річний баскетболіст грав за "Житомир". У вересні 2020 року Данило Марків у складі команди Профільтех став переможцем Відкритого Кубку України з баскетболу 3х3.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" підписав контракт з новим гравцем.Про це повідомляє пресслужба команди.Першим новачком "Старого Луцька" у 2021 році став захисник Данило Марків.Раніше 18-річний баскетболіст грав за "Житомир". У вересні 2020 року Данило Марків у складі команди Профільтех став переможцем Відкритого Кубку України з баскетболу 3х3.

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