У «Старого Луцька» – новий гравець
Сьогодні, 04:19
Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" підписав контракт з новим гравцем.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Першим новачком "Старого Луцька" у 2021 році став захисник Данило Марків.
Раніше 18-річний баскетболіст грав за "Житомир". У вересні 2020 року Данило Марків у складі команди Профільтех став переможцем Відкритого Кубку України з баскетболу 3х3.
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Про це повідомляє пресслужба команди.
Першим новачком "Старого Луцька" у 2021 році став захисник Данило Марків.
Раніше 18-річний баскетболіст грав за "Житомир". У вересні 2020 року Данило Марків у складі команди Профільтех став переможцем Відкритого Кубку України з баскетболу 3х3.
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