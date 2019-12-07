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У «Старого Луцька» – новий гравець

У «Старого Луцька» – новий гравець
Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" підписав контракт з новим гравцем.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Першим новачком "Старого Луцька" у 2021 році став захисник Данило Марків.

Раніше 18-річний баскетболіст грав за "Житомир". У вересні 2020 року Данило Марків у складі команди Профільтех став переможцем Відкритого Кубку України з баскетболу 3х3.


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Теги: баскетбол, Луцьк, Волинь
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