Головна освітянка Луцька повідомила, чи перейдуть школярі на «дистанційку» через негоду





Про це у коментарі Зіновія Лещенко.



«Поки що школи не приймають таких рішень. Зараз тільки окремі категорії дітей відправили на дистанційне навчання в закладах прилеглих сіл Луцької громади. Йдеться про тих учнів, яких не змогли довезти з навколишніх через проблеми на дорозі», - пояснила вона.



Проте директорів шкіл вже повідомили, щоб вони були готові прийняти рішення про дистанційне навчання, якщо погодні умови значно погіршаться. Зокрема, якщо будуть надто великі морози.



«Наступного тижня очікуються сильні морози -23 … -25. Тож, напевно, буде необхідність приймати таке рішення. А поки що всі заклади працюють в звичному режимі, крім закладів закріплених територій», - додала головна освітянка Луцька.



Зіновія Лещенко зауважує: рішення про форму навчання (дистанційну чи змішану) школи прийматимуть самостійно, згідно з рішенням педагогічної ради. Але закладам варто враховувати, що є сім’ї, де діти вчаться в різних закладах, і для них краще, аби в усіх був однаковий режим навчання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині школи Луцької міської територіальної громади працюють в звичному режимі. Лише окремі категорії дітей відправили на дистанційне навчання.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця міського управління освіти«Поки що школи не приймають таких рішень. Зараз тільки окремі категорії дітей відправили на дистанційне навчання в закладах прилеглих сіл Луцької громади. Йдеться про тих учнів, яких не змогли довезти з навколишніх через проблеми на дорозі», - пояснила вона.Проте директорів шкіл вже повідомили, щоб вони були готові прийняти рішення про дистанційне навчання, якщо погодні умови значно погіршаться. Зокрема, якщо будуть надто великі морози.«Наступного тижня очікуються сильні морози -23 … -25. Тож, напевно, буде необхідність приймати таке рішення. А поки що всі заклади працюють в звичному режимі, крім закладів закріплених територій», - додала головна освітянка Луцька.Зіновія Лещенко зауважує: рішення про форму навчання (дистанційну чи змішану) школи прийматимуть самостійно, згідно з рішенням педагогічної ради. Але закладам варто враховувати, що є сім’ї, де діти вчаться в різних закладах, і для них краще, аби в усіх був однаковий режим навчання.

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